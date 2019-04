Mit dem überzeugenden 3:0-Sieg bleiben die Heidenheimer Fußballer im Rennen um die Spitzenplätze.

Bei sommerlichen Temperaturen zeigte der 1. FC Heidenheim am Ostersonntag erfrischenden Fußball und fertigte den direkten Konkurrenten FC St. Pauli mit 3:0 ab.

Nach Marc Schnatterers Führungstreffer in der 18. Minute lief es bei den Heidenheimern wie am Schnürchen. Ein schöner Angriff nach dem anderen rollte auf das Tor der allerdings auch desolat spielenden Gäste zu und Nikola Dovedan erhöhte mit einem Doppelschlag in der 26. und 28. Minute auf 3:0.

1. Halbzeit

Von den Hamburgern kam auch nach der Pause nicht viel, bei der noch ungewohnten Hitze begann der FCH mehr und mehr, das Spiel nach Hause zu schaukeln.

2. Halbzeit

Trotzdem ergaben sich noch Chancen, und um ein Haar hätte Rückkehrer Robert Leipertz sein Comeback mit dem 4:0 gekrönt, ein Verteidiger kratzte den Ball aber noch von der Linie.

Als nächstes geht’s zum aktuellen Tabellendritten, dem SC Paderborn.