Heidenheim Der FCH-Kapitän ist wieder an Bord

Heidenheim / Thomas Grüninger

Fünfeinhalb Wochen nahm Marc Schnatterer gar nicht oder nur eingeschränkt am Übungsbetrieb teil, am Dienstag absolvierte er erstmals wieder ein Mannschaftstraining in vollem Umfang.

Ist er bis zum ersten Spiel am 30. Januar gegen Holstein Kiel wieder bei hundert Prozent? „Natürlich ist das mein Ziel. Aber sagen kann es momentan keiner“, ließ Marc Schnatterer gestern aus dem Trainingslager des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim im spanischen Algorfa verlauten.

Am 8. Dezember im Heimspiel gegen den MSV Duisburg hatte sich der Kapitän und Leistungsträger (sieben Tore, acht Torvorlagen) eine Faszieneinriss an der Fußsohle zugezogen. Schnatterer fehlte in den letzten beiden Spielen des FCH in Ingolstadt (1:1) und in Bielefeld (2:1), musste seinen Fuß 14 Tage ruhen lassen und begann dann an Silvester wieder mit Lauftraining.

„Man muss sich da ganz langsam herantasten“, erklärt der 33-Jährige. Die Spannung in der Fußsohle darf nicht zu extrem werden, der Einriss an der Faszie (eine Hüllschicht aus Bindegewebe, die einzelne Muskeln, Muskelgruppen oder ganze Körperabschnitte umgeben kann), braucht Zeit, um zu heilen. „Der Prozess verlief bisher ganz gut“, sieht sich Schnatterer im vorgegebenen Zeitplan.

„Das hat gutgetan“

Wichtig war für ihn – auch aus psychischen Gründen – dass er am Dienstag und Mittwoch wieder die ersten kompletten Trainingseinheiten mit der Mannschaft bestreiten konnte und sie unbeschadet überstand. „Das hat gutgetan“, sagt er. Schmerzen oder Einschränkungen spüre er derzeit nicht mehr, aber man müsse noch aufpassen. Fürs Testspiel gegen Anderlecht (2:1) stand er ohnehin noch nicht zur Verfügung, auch heute gegen Xamax Neuchatel (15 Uhr, Algorfa) soll er noch nicht aufs Spielfeld zurück. „Wir haben es so vereinbart, dass ich in den beiden Tests im Trainingslager noch pausiere“, sagte er am Mittwoch.

Schnatterer arbeitet hart an seinem Comeback. Schon Tage vor dem offiziellen Trainingsbeginn am 6. Januar war der Kapitän auf dem Schlossberg anzutreffen, absolvierte individuelle Übungseinheiten mit Athletiktrainer Said Lakhal und stand in Kontakt mit den Physiotherapeuten. Bei allem Ehrgeiz ist ihm aber auch klar, dass er „nicht zu ungeduldig“ sein darf.

Dass ihm dies nicht unbedingt leichtfällt, erklärt sich aus seiner bisherigen Vita als Leistungssportler. Obwohl Schnatterer als seit Jahren effektivster Heidenheimer Spieler meist hart attackiert wird, blieb der 33-Jährige erstaunlich lange verschont von Verletzungen. Seit dem Zweitliga-Aufstieg 2014 verpasster er nur vier Partien.

Ende der vergangenen Saison hatte er sich einen Muskelfaserriss zugezogen, diese Saison nun den Faszieneinriss. Die längste Pause absolvierte er in Drittliga-Zeiten, als er wegen eines Mittelfußbruchs drei Monate nicht spielen konnte. Ansonsten aber hatte der Dauerbrenner während seiner Karriere auch körperlich fast immer freie Fahrt.

Hat er einfach Glück gehabt? Sicherlich nicht nur. Dass ihm schwere und langwierige Verletzungen erspart blieben, führt Schnatterer vor allem darauf zurück, dass er seinen Körper stets gefordert, aber nie überfordert hat. „Ich bin keiner, der sich gern ausruht, ich arbeite viel. Und dies, gepaart mit Disziplin, wird sicher auch belohnt“, ist er überzeugt.

Jeder sei für seinen Körper selbst verantwortlich, sagt Schnatterer, dem gleichwohl auch klar ist, dass es Menschen gibt, die genetisch bedingt anfälliger für Verletzungen und Krankheiten sind als andere. Zu denen aber scheint er nicht zu gehören.

Auch mit inzwischen 33 Jahren ist er noch die maßgebliche Größe in der Heidenheimer Erfolgsbilanz. Nur Robert Glatzel hat im bisherigen Saisonverlauf des FCH so viele Tore erzielt wie Schnatterer (je sieben), nur die Kölner Dominick Drexler und Louis Schaub (je zehn) bereiteten mehr Tore vor als der Heidenheimer Spielführer (acht). Macht in Summe Platz drei in der Scorerliste der 2. Liga, die Torerfolge und Assists der Spieler zusammenfasst.

Kein Wunder, dass ihn das Fachblatt „Kicker“ in der aktuellen Rangliste als besten Zweitligaspieler der Kategorie „Außenbahn offensiv“ aufführte – übrigens geschah dies schon zum fünften Mal seit dem Heidenheimer Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse.

Wichtig: hungrig bleiben!

„Das ist schon eine Ehre für mich und darüber empfinde ich auch Stolz“, freut er sich. Besonders die Überschrift hat es ihm angetan: „Routinier Schnatterer zeigt es der jungen Garde.“ In Bezug auf ihn gebe es eine Erwartungshaltung, die man im Extremfall immer gerne mit seinem Alter in Verbindung bringe, sagt er: „Spiele ich einmal schlecht, heißt es bei manchen schnell, ich sei zu alt.“

Bislang hat es der gebürtige Heilbronner noch jede Saison allen gezeigt, die ihm vorzeitig den Fußball-Ruhestand nahelegen wollten. 2019 will er anknüpfen, wo er vor seiner Verletzung aufhörte: „Wir müssen hungrig bleiben, auch wenn wir jetzt schon 30 Punkte geholt haben“, sagt er.

Hungrig bleiben: Was Marc Schnatterer betrifft, muss man sich da wohl die allerwenigsten Sorgen machen.

150 Zweitligaspiele - 43 Tore

In vielerlei Hinsicht ist Marc Schnatterer Heidenheims Rekordspieler. So steht er mit 150 Zweitliga-Einsätzen für den FCH klar an der Spitze. Kein anderer Spieler seines Teams kann zudem 43 Treffer im Bundesliga-Unterhaus aufweisen.

Insgesamt absolvierte der 33-jährige gebürtige Heilbronner seit 2008 stattliche 377 Spiele für Heidenheim, erzielte dabei 114 Tore und bereitete 113 vor.

Neben seinen Zweitliga-Einsätzen kommen 176 Spiele in der 3. Liga (57 Tore), 17 im DFB-Pokal (7 Tore) und 34 in der Regionalliga hinzu.

Vor seiner Zeit beim FCH absolvierte er für den Karlsruher SC II 37 Spiele in der Regionalliga und für SGV Freiberg noch 69 Spiele in der Oberliga.