In Paderborn erwartet die Heidenheimer Zweitliga-Fußballer am Sonntag (13.30 Uhr) eine schwere Aufgabe, trotzdem geht es für Trainer Frank Schmidt nicht nur um die Defensive.

Auch wenn Aufstieg und Relegation beim 1. FC Heidenheim offiziell noch keine Themen sind – das Gastspiel am Sonntag in Paderborn ist nichts anderes als eines der beiden absoluten Spitzenspiele der 2. Liga an diesem Wochenende.

Dabei hätte wohl kaum ein Experte gerade diese beiden Teams vier Spieltage vor Saisonschluss in so einer Ausgangsposition erwartet. Der FCH wurde nach knapp abgewendetem Abstieg und sehr zurückhaltender Einkaufspolitik eher zu den Abstiegskandidaten gerechnet, der SCP war gerade erst aufgestiegen. Allerdings hat an der Pader heftiges Auf und Ab durchaus Tradition.

2014 stieg der SC überraschend in die Bundesliga auf, dann beinahe dreimal in Folge ab. Vor zwei Jahren wurde der Fall in die Viertklassigkeit nur verhindert, weil 1860 München keine Lizenz für die 3. Liga bekommen hatte, und nun klopfen die Ostwestfalen schon wieder ans Tor zum Oberhaus.

Und das verdient sich Paderborn mit erfrischendem Angriffsfußball. Die bisher schon 68 Tore (zweitbester Wert nach Köln), zwei Siege über den mutmaßlichen Bundesliga-Rückkehrer Köln und spektakuläre Ergebnisse wie die 4:4 gegen Magdeburg und Kiel oder das 6:2 über Darmstadt sprechen da für sich.

Wie will man also Philipp Klement (15 Tore), Sven Michel (10), Bernard Tekpetey (10), Christopher Antwi-Adjej (6) und Kollegen in den Griff bekommen? „Natürlich ist es für jede Mannschaft, die gegen Paderborn spielt, wichtig, insbesondere gut zu verteidigen. Aber es wäre verkehrt, nach Paderborn zu fahren und sich einzuigeln“, betont Schmidt.

Selbst die Chancen suchen

Entlastung, Struktur und Ruhe im Spiel seien wichtig, um eben nicht dauernd den Angriffen ausgesetzt zu sein. „Das wird eine Menge Arbeit für uns sein. Aber die Botschaft an die Mannschaft in dieser Woche war: Es geht nicht nur ums Verteidigen, es geht auch darum, sich Torchancen herauszuspielen.

Im Hinspiel hat weder das Verteidigen noch das Herausspielen von Chancen so richtig geklappt, für Schmidt ist das 1:5, Heidenheims bisher höchste Heimniederlage im Profifußball, aber kein Thema mehr. „Das ist Statistik, das ist monatelang her, das interessiert mich nicht mehr“, sagt der FCH-Trainer. Die in dieser Partie gemachten Fehler dürfe man in der 2. Liga gegen keinen Gegner machen. Die Situation sei nun aber auch eine ganz andere.

Mit 13 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen ist Paderborn die Mannschaft der Stunde, der FCH kam im selben Zeitraum auf ebenfalls starke zehn Zähler. Paderborn zählt zu den besten Heimmannschaften, hat in der heimischen Benteler-Arena erst einmal verloren, Heidenheim hat sich mittlerweile zum viertbesten Auswärtsteam gemausert, hat in der Fremde sogar weniger Niederlagen als zu Hause. Und: Im bisherigen Verlauf der Rückrunde hat Paderborn die meisten Tore erzielt, der FCH die wenigsten bekommen.

Bangen um Dovedan

Es ist also alles bereit für ein Topspiel, zumal beide Mannschaften auch wenig Personalsorgen haben. Beim FCH muss voraussichtlich Rechtsverteidiger Arne Feick passen, er hatte sich schon vor der Partie gegen St. Pauli eine Grippe zugezogen und konnte seither nicht trainieren. Allerdings bangt Schmidt auch noch um den Einsatz des zuletzt so starken Stürmers Nikola Dovedan. Er hat gegen St. Pauli einen Schlag ans Knie abbekommen und konnte bisher nur individuell trainieren, laut Trainer stehen die Chancen bei 50:50.

Das andere Spitzenspiel

Das andere Topspiel bestreiten Union Berlin und der Hamburger SV. Es kämpft also der Dritte Paderborn (51 Punkte) gegen den Fünften Heidenheim (49) und der Vierte Berlin (50) gegen den Zweiten Hamburg (53). Vielleicht fallen dabei schon die Vorentscheidungen, vielleicht ist am Sonntag um 15.20 Uhr aber auch klar, dass das Aufstiegsrennen bis zum letzten Spieltag hochspannend bleibt.

Ein Sieg, aber auch ein Unentschieden würde dem FCH in den letzten drei Spielen, in denen es dann ausschließlich gegen Abstiegskandidaten geht, alle Möglichkeiten offenhalten. Viele Fußballfans im Land malen sich schon eine Relegation zwischen dem VfB Stuttgart und Heidenheim aus. Doch Schmidt zählt wohl nicht dazu. „Das ist kein Thema für uns. Natürlich sind der Relegationsplatz oder Rang zwei noch möglich, aber das ist nicht unsere Zielsetzung“, erklärt der Coach.

Vielmehr habe man sich nach der Niederlage gegen Köln vorgenommen, um jeden noch möglichen Punkt zu kämpfen. Bisher hat das gut geklappt, sechs von 18 sind im Sack. Schmidt: „Wir wissen natürlich, dass es schwer wird, alle Punkte zu holen, aber wir werden’s versuchen.“