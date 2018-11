FCH Der 1. FC Heidenheim spielt Unentschieden gegen Großaspach

Heidenheim / HZ

Am Donnerstagabend trennten sich der FCH und Drittligist SG Sonnenhoch Großaspach 2:2.

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim nutzte das länderspielfreie Wochenende, um am Donnerstag, 15. November, gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach ein Testspiel zu absolvieren. Dabei gab FCH-Trainer Frank Schmidt vielen Spielern, die zuletzt nicht soviel Einsatzzeit bekamen, die Chance, sich zu zeigen.

So brachte Tim Skarke die Gastgeber in der heimischen Voith-Arena in Führung (8. Minute). Joel Gerezgiher glich für die Gäste in der 26. Minute aus, ehe SG-Gastspieler Dominik Martinovic (eigentlich beim SV Wehen Wiesbaden/3. Liga) Großaspach in Front brachte (55.). Nachdem Kolja Pusch einen Foulelfmeter für die Heidenheimer vergab (64), erzielte Maurice Multhaup in der 83. Minute den 2:2-Endstand.