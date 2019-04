Marc Schnatterer verletzte sich am dritten Lendenwirbel, Timo Beermann erlitt einen Muskelfaserriss.

Doppeltes Verletzungspech hatte Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Nacheinander mussten sowohl Kapitän Marc Schnatterer als auch Innenverteidiger Timo Beermann ersetzt werden. Am gestrigen Montag konnte nach eingehenden Untersuchungen Art und Umfang der Verletzungen präzisiert werden. Wie lange beide ausfallen werden, ist allerdings noch unklar.

Schnatterer verletzte sich im Zweikampf mit Gegenspieler Uwe Hünemeier, der den 33-Jährigen am Rücken traf. Der Heidenheimer Spielführer war daraufhin auf Grund anhaltender Schmerzen bereits in der 39. Minute ausgewechselt worden. Eine Untersuchung am gestrigen Montag ergab nun, dass Schnatterer eine Verletzung des dritten Lendenwirbels erlitt. Wann der Leistungsträger wieder ins Training einsteigen kann, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, hieß es gestern von Seiten des 1. FC Heidenheim. Fest stehe jedoch: Im Heimspiel am Samstag gegen den SV Sandhausen (13 Uhr, Voith-Arena) wird der Mittelfeldspieler definitiv nicht zum Einsatz kommen können.

Nur wenige Augenblicke später hatte sich in Paderborn außerdem Teamkollege Timo Beermann einen Muskelfaserriss am linken Oberschenkel zugezogen. Damit ist klar, dass auch der Innenverteidiger dem FCH gegen den SV Sandhausen noch nicht zur Verfügung stehen wird. Die genaue Ausfallzeit lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt ebenso noch nicht absehen, verlautete gestern aus dem Lager des FCH.

Gegen drei Kellerteams

Die Heidenheimer haben es in den letzten drei Spieltagen ausnahmslos mit Mannschaften zu tun, die noch um den Klassenerhalt kämpfen. Nach dem Heimspiel gegen Sandhausen geht es am 12. Mai zu Schlusslicht MSV Duisburg. Am 19. Mai empfängt der FCH den FC Ingolstadt. tog