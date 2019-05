„Wenn es noch eine Chance gibt, wollen wir natürlich da sein“, sagt FCH-Trainer Frank Schmidt vor dem Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den SV Sandhausen.

Nach der 1:3-Niederlage in Paderborn sind die Chancen des 1. FC Heidenheim, noch auf den Zug Richtung Bundesliga aufzuspringen, deutlich gesunken. Bei vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ist drei Spieltage vor der Abrechnung allerdings noch nicht alles gelaufen.

Auch Frank Schmidt sieht den Hoffnungsfunken noch nicht vollends erloschen. „Mit einem Sieg in Paderborn wären wir natürlich voll dabei gewesen. Jetzt sind die Chancen deutlich geringer, aber sie sind nicht bei null“, sagte der Heidenheimer Trainer.

Klar ist allerdings zweierlei: Der FCH muss gegen Sandhausen gewinnen – und gleichzeitig müssen Mitkonkurrenten passen. Sollte die Tür dann tatsächlich nochmals richtig aufgehen, „wollen wir natürlich da sein“, bekräftigt Schmidt.

Mannschaft der Stunde

Allerdings erwartet die Heidenheimer am Samstag eine Aufgabe, die deutlich schwerer sein dürfte, als der Tabellenstand vermuten lässt. Der SV Sandhausen, der über weite Teile dieser Saison tief im Abstiegssumpf steckte, ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der 2. Liga.

Seit sieben Spielen sind die Kurpfälzer ungeschlagen, holten in dieser Phase fünf Siege und zwei Unentschieden und erzielten satte 16 Tore. Lohn dieses Aufschwungs: Der SVS hat sich auf Platz 15 hochgekämpft, verfügt mit vier Punkten Vorsprung vor dem Abstiegs-Relegationsplatz jetzt sogar über ein kleines Polster.

Deswegen zog Schmidt auch symbolisch den Hut vor seinem Kollegen Uwe Koschinat, mit dem er übrigens 2011 in Köln gemeinsam die Fußballlehrer-Lizenz erwarb: „Kompliment! Es ist schon beachtlich, wie er die Mannschaft auf Kurs gebracht hat.“ In Heidenheim könnte Sandhausen mit einem Sieg theoretisch sogar den Klassenerhalt sichern.

Vier Ausfälle beim FCH

Was beide Kontrahenten indessen vereint, ist die Tatsache, dass sie wichtige Akteure ersetzen müssen. Während Sandhausen mit dem gelbgesperrten Philipp Förster und Innenverteidiger Tim Kister (Mittelfußknochen gebrochen) neben Stefan Kulovits und Markus Karl weitere Leistungsträger ersetzen muss, steht Frank Schmidt voraussichtlich ein Quartett nicht zur Verfügung.

Kapitän Marc Schnatterer (Lendenwirbelverletzung) wird ebenso definitiv fehlen wie Timo Beermann (Muskelfaserriss am Oberschenkel). Unwahrscheinlich ist zudem der Einsatz von Nikola Dovedan, der sich gegen St. Pauli am Knie verletzte und bisher nur individuell trainierte. Arne Feick hatte sich vor zwei Wochen krankgemeldet, war dann wieder im Training, erlitt jetzt aber einen Rückschlag.

Die Alternative, Feick als Linksverteidiger zu nominieren und dafür Norman Theuerkauf als Beermann-Ersatz in die Innenverteidigung zu rücken, scheidet damit aus. Vermutlich wird wieder Tobias Reithmeir (wie schon in Paderborn) neben Patrick Mainka im Abwehrzentrum agieren. Schmidt ließ es aber gestern noch offen: „Wir haben noch ein, zwei weitere Optionen, werden es bis zum Schluss genau überlegen und auf Signale aus dem Training achten.“

„Im Training schont sich keiner“

Wenn man den Ausfällen eine positive Seite abgewinnen will, dann sicher die, dass sich nun auch wieder Spieler Einsatzchancen ausrechnen dürfen, die zuletzt nicht so häufig zum Zuge kamen. Auch wenn die Saison jetzt in die Zielgerade einbiegt und die Niederlage in Paderborn einen Dämpfer bedeutete, sei das Engagement auf dem Feld nach wie vor ungebrochen, versichert Heidenheims Kommandogeber.

Im Training sei der Ehrgeiz so ungebrochen wie immer, keiner schone sich. „Das ist ein gutes Zeichen für einen Trainer“, sagt Schmidt, der seine Spieler auf die gleiche „Siegermentalität, die wir gegen St. Pauli gezeigt haben“, einschwört.

Nicht gefallen hat dem Coach, wie sein Team in der zweiten Halbzeit in Paderborn verteidigt hat. „Nach den Ausfällen von Marc und Timo war ein klarer Bruch erkennbar. Das haben wir als Mannschaft nicht gut kompensiert. Da wurden taktische und individuelle Fehler gemacht.“

Konterstarke Gäste

Fehler, die man sich gegen Sandhausen nicht ein zweites Mal leisten darf. „Vor allem nach Balleroberungen müssen wir aufpassen. Die können sehr schnell kontern“, warnt Schmidt. Nach der jüngsten Serie dürften sich die Gäste vor allem auch mental in starker Verfassung präsentieren. Der FCH-Trainer erwartet einen Kontrahenten „mit breiter Brust und viel Selbstbewusstsein“.