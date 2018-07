Heidenheim Auch Feick muss gegen Hellas passen

Heidenheim / Thomas Grüninger

Im Test am Samstag gegen Hellas Verona (18.30 Uhr, Voith-Arena) stehen Frank Schmidt vier Spieler nicht zur Verfügung.

Ohne den etatmäßigen Linksverteidiger Arne Feick muss Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim am Samstag seine Generalprobe gegen den italienischen Zweitligisten Hellas Verona bestreiten. Feick zog sich eine leichte Muskelzerrung zu und steht für die Partie um den Max-Liebhaber-Pokal ebenso wenig zur Verfügung wie die Neuzugänge Robert Andrich (Außenbandriss am linken Sprunggelenk), Patrick Schmidt (Außenbandverletzung am Knie) und Innenverteidiger Timo Beermann (Adduktorenprobleme an der Leiste).

Welcher Spieler dieses Quartetts bis zum Zweitliga-Saisonstart acht Tage später gegen Arminia Bielefeld (5. August) wieder einsatzbereit sein könnte, vermochte Frank Schmidt gestern nicht zu sagen.

Ziel: stabile Defensive

„Ich hoffe, dass Arne Feick nächste Woche wieder trainieren kann und dann auch gegen Bielefeld bereitsteht“, meinte der Trainer.

Auch bei Stürmer Patrick Schmidt sei es absehbar, dass er bald wieder vollumfänglich trainieren kann. Er dürfte allerdings ebenso wie Beermann noch eine gewisse Zeit benötigen, um die Defizite während der Vorbereitung aufzuarbeiten. Auch für Andrich, der „vielleicht nächste Woche wieder einsteigt“ (Schmidt), wird der Zweitliga-Saisonstart wohl zu früh kommen.

Schmidt plant für die neue Spielzeit im Defensivbereich mit einer Standard-Viererkette, die möglichst wenig verändert werden soll. Für Beermann könnte Norman Theuerkauf eine Alternative in der Innenverteidigung sein, möglicherweise wird der Routinier, der in unterschiedlichen Positionen einsetzbar ist, aber auch Feick auf der linken Abwehrseite vertreten. „Wir werden noch zwei, drei Dinge ausprobieren müssen“, sagte Schmidt.