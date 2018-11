Heidenheim Am 25. November kommt Paderborn

Am 25. November kommt Paderborn

Heidenheim / Thomas Grüninger

Der FCH wird die Länderspielpause mit einem Testspiel gegen Drittligist SG Sonnenhof Großaspach am kommenden Donnerstag überbrücken.

Erst am Sonntag, 25. November, geht es für die Mannschaft des 1. FC Heidenheim in der 2. Liga weiter. Gegner in der heimischen Voith-Arena wird dann der Aufsteiger SC Paderborn sein.

Der Ex-Bundesligist trennte sich am Freitagabend nach einem turbulenten Spiel mit 4:4 von Holstein Kiel. Zur Pause hatten die Paderborner bereits mit 3:1 geführt, gerieten dann aber mit 3:4 in Rückstand und konnten in letzter Minute noch den Ausgleichstreffer erzielen.

Der FCH wird die Länderspielpause mit einem Testspiel gegen Drittligist SG Sonnenhof Großaspach am kommenden Donnerstag (17 Uhr, Voith-Arena) überbrücken, bei dem sich Trainer Frank Schmidt vor allem von jenen Spielern neue Erkenntnisse erhofft, „die zuletzt hintanstehen mussten.“

Am Dienstag wird sich die Mannschaft einem Laktat-Test unterziehen. Die Daten dienen wie immer der Belastungssteuerung.

Positiv ist für Schmidt, dass ihm im Augenblick fast der komplette Kader zur Verfügung steht. Auch Robert Strauß, der zuletzt aufgrund von Wadenproblemen pausieren musste, soll im Laufe dieser Woche wieder ins Training zurückkehren.