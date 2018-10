2. Liga Alles, was zählt

Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck (in der Mitte) ist beim 1. FC Heidenheim nicht fürs Toreschießen zuständig, dennoch brachte die „Maschine“, wie Griesbeck auch von den Fans genannt wird, den FCH gegen Magdeburg in Führung. Zuletzt traf der gebürtige Ulmer am 14. Mai 2017 bei Union Berlin. © Foto: Eibner