Themen in diesem Artikel Ratiopharm Ulm VfB Stuttgart

Das war es jetzt aber wirklich mit den Schwaben und den Hauptstädtern. Zwischen beiden gibt es ja schon seit längerem eine Beziehungskrise. Die hat nun ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Dass sich am vergangenen Wochenende in den Playoffs der Basketball-Bundesliga Alba Berlin im Viertelfinale mit dem dritten Sieg in Folge gegen Ratiopharm Ulm durchsetzt, war noch überraschungsarm und nicht beleidigend. Dass aber Zweitligist Union Berlin den Bundesligisten VfB Stuttgart in der Relegation mit zwei Unentschieden in die größte anzunehmende Krise stürzt, war so nicht geplant. Der Klub aus Köpenick erstmals erstklassig, die Stuttgarter nach 1975 und 2016 einmal mehr zweitklassig.

Zunächst galt es bei den Stuttgartern, Trauerarbeit zu leisten. Die fing Sekunden nach dem Schlusspfiff am späten Montagabend an. Als Thomas Hitzlsperger sich am Spielfeldrand vergrub. Als der ungeliebte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich, begleitet von Sicherheitsleuten, die Flucht aus dem Stadion ergriff. Als Interimstrainer Nico Willig mit feuchten Augen und brüchiger Stimme sagte, dass diese Situation brutal sei, ein Tiefpunkt beim VfB und er sich wünsche, der VfB käme schnell wieder zurück.

Wenn das passiert, dann ohne den alten und neuen Nachwuchsverantwortlich Willig, dem man nicht viel vorwerfen kann, außer vielleicht, dass er hohes Risiko in der taktischen Ausrichtung der Mannschaft scheute.

Dietrich, auf den am 14. Juli eine höchst spannende, vermutlich sogar unangenehme VfB-Mitgliederversammlung zukommen wird, formulierte schnell eine Erklärung, die allerdings weniger erklärend als beschreibend war und schnell auf der Homepage des Klubs veröffentlicht wurde. Es sei aus sportlicher Sicht praktisch alles schiefgegangen in dieser Saison, was schiefgehen konnte. „Wir werden definitiv wieder aufstehen und alles dransetzen, den VfB wieder zurück in die Bundesliga zu führen.“ Ein Satz wie ein Versprechen aus dem Munde eines Präsidenten, der nach Anerkennung durch die VfB-Familie giert.

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen seien gegeben, sagt Dietrich. Die Ausgliederung hat bisher 41,5 Millionen Euro der Daimler AG eingebracht, weitere Investoren sollen zeitnah folgen. Zudem werden die Verkäufe von Pavard (FC Bayern) und Kabak rund 50 Millionen Euro einbringen. Für einen Zweitligisten wird der VfB einen sehr ordentlichen Etat haben.

Letztendlich wird es an Thomas Hitzlsperger liegen, dem Klub und damit auch der Mannschaft eine neue Identität zu geben. Der 37-Jährige hatte an dem schwarzen Montag ähnlich viel Mühe wie der Trainer, seine Emotionen in den Griff zu bekommen. „Ich wusste, dass das mit dem Abstieg passieren kann. Jetzt hilft aber kein Jammern“, sagte Hitzlsperger.

Ihm und Sportdirektor Sven Mislintat bleibt nicht viel Zeit. Ende Juli die Zweite Liga in die neue Saison. In zwei, drei Wochen sollte der neue Trainer Tim Walter, dessen Kontrakt auch für die Zweite Liga gilt, somit die Vorbereitung starten. Welche Spieler der 43-Jährige dann begrüßen darf, ist dagegen alles andere als klar. Grundsätzlich haben alle Akteure auch einen Vertrag für die Zweite Liga. Innenverteidiger Ozan Kabak kann jedoch für eine festgeschriebene Ablösesumme von 15 Millionen Euro gehen. Mario Gomez ließ über seinen Berater erklären, dass er beim VfB bleiben wolle.

So weit in die Zukunft wollte Hitzslperger am späten Montag noch nicht blicken, als er nach Worten rang, während aus der Union-Kabine die Freude drang. „Wir haben zu viele Fehler gemacht, deswegen sind wir in der 2. Liga“, flüsterte Hitzlsperger noch. Damit war alles gesagt.