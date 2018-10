2. Liga FCH: „Wir haben uns das Glück erarbeitet“

Heidenheim / Elena Kretschmer

Alle drei FCH-Torschützen loben die Leistung ihres Torwarts. Der wiederum zeigt sich bescheiden.

Wenn es nach Sebastian Griesbeck, Torschütze Nummer eins im Spiel gegen Magdeburg, geht, so war dieses – zumindest in der zweiten Halbzeit – eher eine Zitterpartie. „Das müssen wir auch nochmal analysieren, dass das nicht mehr vorkommt. Wir müssen da viel stabiler stehen und im Ballbesitz besser agieren“, betonte der 28-Jährige. Nichtsdestotrotz war es für ihn ein gutes Gefühl, mal wieder ein Tor geschossen zu haben. „Aber im Endeffekt ist es scheißegal, wer die Tore schießt. Wichtig war, dass wir 1:0 in Führung gegangen sind und das 2:0 nachgelegt haben“, so Griesbeck weiter.

Ähnlich sah es auch Nikola Dovedan, Torschütze Nummer zwei: „Wir haben das in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht, aber sind nach der Pause nicht mehr so gut in die Zweikämpfe gekommen. Hin und wieder haben wir uns zu leicht ausspielen lassen.“ Allerdings habe der FCH „endlich mal wieder zu Null gespielt“, freute sich Dovedan.

Seinen fünften Saisontreffer erzielte Torschütze Nummer drei: „Ich war natürlich überzeugt, dass ich ihn reinmache“, sagte Kapitän Marc Schnatterer über den Elfmeter.

Alle drei Torschützen lobten indes den „guten Goalie“, der es „überragend gemacht“ hat und die Mannschaft „so im Spiel gehalten, dass es bis zum Schluss nicht nochmal richtig eng geworden ist“.

Kevin Müller selbst wiederum blieb bescheiden: „Klar freut man sich als Torwart, wenn du merkst, du hältst die ersten ein, zwei ganz gut und dann hast du das Quäntchen Glück, dass du richtig stehst und im richtigen Moment die Hände da hast.“ Alles in allem war es für den 27-Jährigen, trotz des Lobes, eine „super Mannschaftsleistung“.

Es sei unheimlich wichtig gewesen, dass der FCH nicht „umgefallen“ sei. „Ich denke, wir haben uns das Glück erarbeitet und heute einen großen Schritt nach oben getan,“ so Müller.