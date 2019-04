Er sah noch keine Gelbe Karte, aber er hat sich das Trikot von Bayern-Star Thomas Müller gesichert: Patrick Mainka spricht über eine außergewöhnliche Zweitliga-Spielzeit beim 1. FC Heidenheim.

Patrick Mainka gehört ohne Frage zu den großen Gewinnern im Zweitliga-Team des 1. FC Heidenheim. Der Innenverteidiger rückte am zweiten Spieltag als Neuzugang in die Mannschaft und startete dann als Stammkraft durch. In einer Saison voller Höhepunkte kann der 1,93 Meter große Abwehrrecke sein Glück manchmal noch gar nicht fassen – und ist gespannt, ob der FCH am Sonntag im Topduell beim SC Paderborn die Tür im Aufstiegsrennen noch weiter aufmachen kann.

Paderborn hat dem FCH in der Vorrunde mit 1:5 die höchste Niederlage zugefügt. Spielt das im Hinterkopf noch eine Rolle für Euch, wenn es am Sonntag zur Neuauflage kommt?

Ich denke, es sollte schon noch ein bisschen eine Rolle spielen, weil wir wirklich was gutzumachen haben. Wenn ich mich zurückerinnere: Ich glaube, wir hatten damals auch ein, zwei Chancen, als der Spielstand noch eng war. Aber am Ende sind wir etwas auseinandergefallen. Das sollte auf keinen Fall noch einmal passieren.

Der SC Paderborn war der große Nutznießer des letzten Spieltags, kletterte auf Platz drei. Wie stark ist die Mannschaft aktuell einzuschätzen?

Sie haben eine Wahnsinns-Offensive, nach Köln sind sie die Mannschaft mit den meisten erzielten Toren. Und sie sind in der Rückrunden-Tabelle auf dem ersten Platz. Wir treffen auf jeden Fall auf eine Topmannschaft. Aber wir müssen uns nach zuletzt zwei Zu-null-Siegen auch nicht verstecken.

Wie ist die Situation im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg vier Spieltage vor Schluss aus Heidenheimer Sicht zu bewerten?

Wir haben durch das jüngste 3:0 gegen St. Pauli dafür gesorgt, dass es jetzt in Paderborn ein weiteres Highlight für uns gibt. Jetzt schon darauf zu schauen, was danach noch kommen könnte, bringt nichts.

Wirklich nicht?

Ich finde, bei noch vier Spielen ist das zu früh. Wenn vor dem letzten Spieltag noch alles drin ist, dann kann man rechnen. Aber es gibt ja auch noch ein paar direkte Duelle von Aufstiegskandidaten. Da ist noch so vieles möglich. Wer weiß, wer da alles noch wo seine Punkte liegen lässt?

Wenn man Ihre erste Saison beim 1. FC Heidenheim bis zum heutigen Tag betrachtet: Besser hätte es für Sie doch im Premierenjahr kaum laufen können?

Ja, bisher war’s fantastisch. Wenn mir das vor einem Jahr jemand prophezeit hätte, dann hätte ich gesagt: Ja, das hört sich gut an, aber ernsthaft daran geglaubt hätte ich wohl kaum. Ich werde sicher erst in der Sommerpause richtig realisieren, wie dieses Jahr tatsächlich verlaufen ist. Momentan kommt ja ein Topereignis nach dem anderen …

Zieht das im Augenblick alles zu schnell an einem vorbei?

Ja, das ist so. Erst hast du dein erstes Zweitliga-Spiel von Beginn an, dann kommt das Spiel in Hamburg, dann Union, Köln, Pauli, nach der Winterpause dann drei Heimspiele mit DFB-Pokal gegen Leverkusen, dann Bayern München, wieder Köln, jetzt Paderborn. Es folgt ein Highlight aufs andere. Wahnsinn, was man alles erleben darf! Und für mich ist es auch nicht so, dass die 2. Liga selbstverständlich ist. Es ist ein Privileg, in dieser Klasse spielen zu dürfen. Das ist nur wenigen vergönnt. Das alles zu verstehen, dafür hat man bisher noch gar keine Zeit gehabt.

Wie kann man sich das vorstellen, wenn man als 24-jähriger Zweitliga-Novize plötzlich vor 75 000 Zuschauern bei Rekordmeister Bayern München spielt – gegen Hochkaräter wie Thomas Müller oder Robert Lewandowski: Ist das nur von Vorfreude geprägt oder hat man nicht auch Sorge, womöglich blamiert zu werden?

Daran sollte man nicht denken. Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass es für keine Mannschaft leicht ist, gegen uns zu spielen. Deshalb konnten wir auch durchaus selbstbewusst ins Spiel gehen. Wenn man am Ende so nahe dran ist, Bayern München rauszuhauen, ist das im Nachhinein wirklich schade. Wie oft kriegt man wohl noch so eine Chance?

Stimmt es, dass Sie nach dem Spiel mit Thomas Müller das Trikot getauscht haben?

Ja, genau. Vor dem Spiel wurde ich mal nach meinem Vorbild gefragt. Da nannte ich Javi Martínez, weil das ein Spieler ist, der von seiner Spielweise her am ehesten zu mir passt. Aber er kam in dieser Partie nicht zum Einsatz. Zur Erinnerung wollte ich aber schon ein Trikot tauschen. Thomas Müller war ein direkter Gegenspieler, deshalb lag der Tausch mit ihm nahe.

Hängt das Trikot jetzt in Ihrer Wohnung irgendwo an der Wand?

Momentan ist es noch in Heidenheim. Aber es wird nach Hause zu meinen Eltern wandern. Dort befinden sich alle Trikots, die ich bisher getauscht habe. Da hängt beispielsweise das Trikot von meinem ersten Spiel für Bielefeld oder das meines ersten Startelf-Einsatzes hier in Heidenheim gegen Kiel.

Wollte Thomas Müller denn auch Ihr Trikot haben?

Ja. Er hat gesagt: Wenn wir schon tauschen, dann will ich deins auch haben.

Wenn man auf Ihre bisherige Saison blickt mit 28 Zweitliga-Einsätzen und vier DFB-Pokalspielen jeweils über die volle Spielzeit, stellt man mit Erstaunen fest, dass Sie es geschafft haben, in dieser ganzen Zeit als Verteidiger ohne eine einzige Gelbe Karte auszukommen. Ist das Zufall oder sind Sie auf eine betont faire Spielweise bedacht?

Ich gehe jedenfalls nicht in ein Spiel rein und sage mir: Heute will ich wieder ohne Gelbe Karte auskommen. Es ist auch nicht so, dass ich die Zweikämpfe scheue – im Gegenteil. Irgendwie habe ich eben nie viele Gelbe Karten bekommen. Das hat sich einfach so ergeben.