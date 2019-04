Robert Leipertz hätte sich bei seinem ersten Einsatz nach der Rückkehr zum FCH fast mit einem Tor belohnt.

Von 2014 bis 2016 spielte Leipertz (65 Partien, 18 Tore) bereits für den FCH, dann musste der von Schalke 04 ausgeliehene Akteur zurück und wurde direkt nach Ingolstadt transferiert, wo er zweieinhalb weniger erfolgreiche Jahre erlebte. Im Januar holte der Verein „Leipi“ wieder nach Heidenheim, aber eine Verletzung bremste den Stürmer zunächst einmal aus.

Am Samstag erfolgte gegen St. Pauli das ersehnte Comeback, und das lief durchaus positiv. „Am Anfang war er ein bisschen nervös, so kenne ich ihn gar nicht“, schmunzelte Trainer Frank Schmidt nach der Partie und Leipertz selbst meinte: „Ich war auch gespannt, wie die Fans reagieren. Ich wusste ja, dass ich hier ein gern gesehener Gast bin, aber dass sie mir so einen Empfang bereiten, habe ich auch nicht erwartet.“

Die Chancen war auch gleich wieder da, aber nach seinem Drehschuss in der Schlussminute klärte ein Pauli-Verteidiger noch auf der Linie. „Ich hätte mich auch gerne mit einem Tor wieder eingeführt. Aber es sollte zweimal nicht sein. Dafür mache ich es vielleicht, wenn das Tor mehr gebraucht wird als heute“, so Leipertz.

Das Zusammenspiel mit den neuen und alten Kollegen klappte nicht nur in dieser Szene schon wieder gut. „Ich bin ja schon wieder drei Monate hier. Einige Leute kannte ich ja noch, andere muss ich auf dem Platz noch intensiver kennenlernen. Das Spiel war zum Wiederreinkommen vielleicht gar nicht so verkehrt“, meint der FCHler, dem allerdings die fast schon hochsommerlichen Temperaturen zu schaffen machten. „Da spiele ich lieber bei vier Grad in Aue. Es ist schon ein großer Temperaturumschwung. Das ist nicht so leicht für den Körper, aber ich glaube, wir haben es besser angenommen als St. Pauli.“

Die Schlussphase der Saison geht auch er offensiv an. „Sechs von 18 haben wir jetzt“, sagt Leipertz mit Blick auf die mögliche Punktausbeute seit dem Spiel gegen Aue. So freut er sich auf das Duell in Paderborn, beschäftigt sich aber nicht mit dem Thema Relegation. „Momentan sind wir Fünfter, da haben wir mit der Relegation nichts zu tun.“

Von seiner Verletzung spürt Leipertz nicht mehr viel. „Ich bin komplett ohne Schmerzen wieder eingestiegen, ab und zu mal ein Ziehen an der Narbe – das ist normal“, sagt der 26-Jährige, der weiß, dass ihm derzeit natürlich noch etwas die Spielpraxis fehlt. „Ich muss mich über den Sommer reinkämpfen, bis dahin versuche ich, der Mannschaft, so der Trainer es will, zu helfen.“