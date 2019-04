Der 24-Jährige spricht von einem intensiven Spiel gegen den Effzeh und ist trotz Niederlage mit der Leistung des FCH zufrieden.

Zugegeben, für Mittelfeldspieler Robert Andrich war es „ein ganz komisches Spiel – eigentlich kein schlechtes Spiel von uns, aber in den wichtigen Momenten hat Köln eiskalt zugeschlagen“. In der zweiten Halbzeit habe man zwar „rauskommen“ wollen, um den Anschlusstreffer zu machen, „das sollte dann nicht sein“, so Andrich. Dennoch sei es offensichtlich gewesen, dass der FCH wirklich wollte: „Wir haben gekämpft und bis zum Ende nach vorne gespielt. Ich denke, mit der Leistung an sich können wir ganz zufrieden sein.“

Seiner Ansicht nach hatte Köln auch „in gewissen Momenten das Matchglück“. Aber auch der FCH habe ein paar gute Möglichkeiten gehabt: „Wenn wir da vielleicht erfolgreicher sind und da mal einen reinmachen, sieht’s vielleicht ganz anders aus. War heute nicht so und am Ende kann man schon sagen, dass Köln auch einfach abgezockter war.“

Das DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Bayern steckt bei Andrich am Sonntag gar nicht mehr so sehr in den Knochen, sondern eher die Partie gegen Köln: „Das war auch heute wieder ein sehr intensives Spiel und da kann man dann schon mal kaputt sein.“

Ob seine eigene Rolle mehr Sechser oder offensives Mittelfeld oder irgendwas dazwischen ist, kann Andrich selbst nicht so genau beantworten: „Ich kann, auf den Gegner eingestellt, viele Positionen einnehmen und viele Situationen bespielen.“ Das sei natürlich auch für Trainer Frank Schmidt gut, denn er spiele dann dort, wo man ihn in der jeweiligen Lage eben braucht, wobei Defensiv- und Offensiv-Aufgaben sich die Waage halten.

Jedenfalls ist Andrich froh, bei beiden Highlight-Spielen auf dem Platz gestanden zu haben. Da hat ihm das vom Trainer verordnete „Päuschen für den Kopf“, wie er selbst sagt, nach seinem Fehlpass in Regensburg und der gelb-roten Karte im nächsten Spiel wohl ganz gut getan.