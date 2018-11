Heidenheim Frank Schmidt: „Es macht einfach Riesenspaß“

Heidenheim / Thomas Grüninger

Der FCH-Trainer ist von der bisherigen Entwicklung seiner Mannschaft angetan.

Frank Schmidt, wie beurteilen Sie den Punktgewinn auf St. Pauli?

Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt und absolut verdient einen Punkt geholt. Wie wir verteidigt haben, wie sich die Mannschaft dem immensen Druck von St. Pauli entgegengestemmt hat, das war herausragend, und das macht mich auch stolz. Die Situation beim Gegentor war im Grunde die einzige, in der wir schlecht sortiert waren.

Der FCH hat jetzt gegen alle führenden Mannschaften auswärts gespielt. Nur beim HSV gab's eine Niederlage, ansonsten endeten die Spiele in Berlin, Köln und jetzt auf St. Pauli allesamt 1:1. Ein neues Auswärts-Standardergebnis?

Sicher nicht. Aber es stellt der Mannschaft ohne Frage ein gutes Zeugnis aus, vor allem, wenn man sieht: Wir hätten beim HSV gewinnen müssen, in Köln gewinnen können und das 1:1 in Berlin war extrem unglücklich. Vor einem Jahr sind wir bei Auswärtsspielen oft noch von einer in die andere Verlegenheit geraten. Jetzt präsentieren wir uns ganz anders, versuchen auch, Situationen spielerisch zu lösen.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Mannschaft insgesamt?

Ich muss mit Formulierungen vorsichtig sein, aber was die Mannschaft bisher gezeigt hat, liegt über den Erwartungen. Momentan macht es Riesenspaß, zu sehen, wie die Vorgaben umgesetzt werden.

Kurz nach dem 1:1 brachten Sie mit Glatzel einen weiteren Stürmer für den defensiven Dorsch. War das ein Zeichen, dass Sie unbedingt gewinnen wollten oder war es verletzungsbedingt?

Beides. Dorsch war angeschlagen, und weil der Druck von St. Pauli größer wurde, habe ich umgestellt, mit Theuerkauf und Griesbeck zwei defensivere Sechser aufgeboten. Aber das Ganze war auch ein Signal. Wir haben uns vorgenommen, bei einem offenen Spiel immer auch angreifen und die Entscheidung zu unseren Gunsten suchen zu wollen. Das wollte ich mit dieser Auswechslung dokumentieren.