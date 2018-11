Stimmen Marc Schnatterer: „Da wäre mehr drin gewesen“

Stimmen / Elena Kretschmer

Trotz eines Spiels auf Augenhöhe gegen St. Pauli war laut der FCH-Spieler der Dreier zum Greifen nah.

Es war ein packendes Spiel gegen den 1. FC St. Pauli, das die Spieler des FCH ihren rund 600 mitgereisten Fans am Samstag im Millerntorstadion in Hamburg geboten haben. Für einen von ihnen war es in zweierlei Hinsicht eine Premiere. „Ich habe mich riesig gefreut, wieder spielen zu dürfen und dann auch noch in so einem geilen Stadion. Ich war zwar schon mal hier, aber es war das erste Mal, dass ich eingewechselt worden bin“, so Stürmer Robert Glatzel, der nach einem Muskelfaserriss seit der Partie gegen Magdeburg am 10. Spieltag ausgefallen war.

Doch obwohl er mit sieben Toren immer noch Toptorjäger des FCH ist, war es nicht der 24-Jährige, der den Treffer gegen Pauli erzielte, sondern Kapitän Marc Schnatterer. „Im Großen und Ganzen war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben am Anfang ein paar Probleme gehabt und mussten innerhalb von wenigen Minuten viele Eckbälle abwehren“, resümiert der 32-Jährige nach dem Spiel. Aber bei einem Heimspiel wolle jeder Gastgeber erstmal Druck machen.

In der zweiten Halbzeit habe der FCH dann aber seine Chance „eiskalt genutzt“, hätten laut Schnatti sogar nachlegen können, doch kurz danach fiel der Ausgleich. Wenige Minuten vor Schluss musste der Kapitän dann nach einem härteren Foul von Johannes Flum gegen ihn den Platz verlassen: „Ich hatte Probleme an der Ferse. Es hat einfach zu arg gezogen beim Sprinten.“

Und noch einer bekam den Siegeswillen der St. Pauli-Spieler auf die harte Tour zu spüren: Norman Theuerkauf. Ihm schoss ein Braun-Weißer direkt ins Gesicht. „Tat kurz weh, aber alles gut“, sagt er hinterher zwinkernd. Außerdem, so räumt er ein, hätte er kurz vor dem 1:1 die Chance gehabt, das 2:0 zu machen, wenn er besser getroffen hätte. „Aber wir haben unser Minimalziel erreicht. Wir wollten hier einen Punkt mitnehmen und das haben wir geschafft.“

Dennoch sind sich alle in einem Punkt einig, den Schnatti beim Namen nennt: „Da wäre mehr drin gewesen.“