Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers hat Rolf Feltscher verpflichtet.

Der 30 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt ablösefrei von Los Angeles Galaxy, wie die Kickers bekanntgaben. Angaben über die Vertragslaufzeit machte der Club nicht. Nach Stationen in Italien und einem einjährigen Engagement beim FC Lausanne wechselte er 2014 zum MSV Duisburg, mit dem ihm der Sprung in die 2. Bundesliga gelang. Nachdem er in Spanien für den FC Getafe und Real Saragossa spielte sowie für den walisischen Club Cardiff City wechselte Feltscher in die USA, wo er bei Galaxy drei Jahre unter Vertrag stand und unter anderem mit Zlatan Ibrahimovic zusammenspielte.



„Rolf bringt viel Erfahrung, auch in schwierigen Situationen, mit. Neben seiner fußballerischen Qualität hat uns besonders seine mentale Stärke überzeugt“, sagte Kickers-Vorstand Sport Sebastian Schuppan über den Rechtsverteidiger, der bisher 26 Länderspiele für Venezuela bestritt.

© dpa-infocom, dpa:201223-99-800263/2