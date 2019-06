Nach nur einer Saison ist für den 24-Jährigen Schluss in Heidenheim.

Es sollte ein lockerer Aufgallop in die Vorbereitung auf die kommende Zweitligasaison werden: Sportärztliche Untersuchungen und Spielerbilder in den neuen Trikots standen für die Spieler des 1. FC Heidenheim gestern an.

Aktuelle Fotos von Robert Andrich im FCH-Dress wird es allerdings nicht geben. Etwas überraschend verkündete der Heidenheimer Zweitligist gestern Nachmittag, dass der gebürtige Potsdamer den Verein auf eigenen Wunsch verlässt und zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin wechselt. Nach Matthias Köbbing und Tim Skarke steht damit der bislang dritte Abgang des FCH in diesem Sommer fest.

Der Vertrag des 24-Jährigen wäre eigentlich noch bis zum 30. Juni 2022 gültig gewesen. Damit ist davon auszugehen, dass der FCH sich den Transfer entsprechend vergüten lässt. Wie in der Fußball-Branche üblich, gibt es aber den Zusatz: „Über die entsprechenden Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.“ Bei „transfermarkt.de“ wird Andrichs Wert auf 600 000 Euro taxiert. Bei Union ist Andrich, der einen einen Dreijahresvertrag erhält, der fünfte Neuzugang.

Im Rahmen des heutigen internen FCH-Trainingsauftakts verabschiedete sich der Mittelfeldspieler bereits von seinen Teamkollegen, ließ der FCH wissen.

„Äußerst überraschend“

„Dieser Wechsel kam für uns äußerst überraschend. Wir hatten Robert in unsere Planungen für die kommende Saison und darüber hinaus natürlich fest eingeplant und keinerlei Absichten ihn gehen zu lassen“, erklärte Holger Sanwald in der Vereinsmedlung.

Der FCH-Vorstandsvorsitzende erläuterte die Gründe für den Wechsel: „Robert hat sich mit seinen starken Leistungen in der zweiten Saisonhälfte entsprechend ins Rampenlicht gespielt. Nach dem Angebot von Union Berlin hat er uns darum gebeten, diese Chance, in der Bundesliga zu spielen und noch dazu ganz in der Nähe seiner Heimat, wahrnehmen zu dürfen.“

Letztlich müsse ein Transfer immer ein lohnendes Drei-Parteien-Geschäft sein, so Sanwald weiter. „Das haben wir bei den Verhandlungen mit Union Berlin deutlich zum Ausdruck gebracht und schlussendlich eine sehr gute Lösung erzielt. Wir danken Robert für seine Leistungen in der vergangenen Saison bei uns und wünschen ihm sportlich wie persönlich alles Gute.“

Andrich durchlief während seiner Jugend einst das Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC, ehe er im Winter 2015 von der zweiten Mannschaft der Hauptstädter zu Dynamo Dresden wechselte. Für den damaligen Drittligisten lief Andrich eineinhalb Jahre auf, anschließend zog es ihn zum SV Wehen Wiesbaden (2016 bis 2018), bevor der FCH als nächste Station folgte.

Hier kam Andrich in der vergangenen Saison auf 27 Pflichtspiele, in denen er vier Treffer selbst erzielte und drei Tore vorbereiten konnte.

Besonders in Erinnerung wird den Fans sein Treffer zum 1:0 in Aue bleiben, bei dem er mit dem Ball von der Mittellinie bis kurz vor den gegnerischen Strafraum marschierte und per Weitschuss ein Tor erzielte. Vom „Kicker“ erhielt Andrich in der vergangenen Saison die Durchschnittsnote 3,54.