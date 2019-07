Der Österreicher wechselt auf eigenen Wunsch nach Nürnberg. Eine Ausstiegsklausel macht’s möglich.

In den vergangenen Tagen hat sich dieser Transfer bereits angedeutet. Am Montagabend, 1. Juli, gab Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim den sofortigen Wechsel seines Mittelfeldspielers Nikola Dovedan zum Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg bekannt.

Der Vertrag des 24-Jährigen wurde erst im Dezember 2018 vorzeitig bis Sommer 2022 verlängert. Allerdings enthielt er auch eine Ausstiegsklausel, die Dovedan nun zog.

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine wie es üblich ist Stillschweigen. Es ist aber davon auszugehen, dass der FCH eine hohe Ablösesumme kassiert. Nach Informationen der „Bild“ soll Dovedan für knapp 2,5 Millionen Euro aus seinem Vertrag rausgekauft worden sein.

Der Österreicher kam zur Saison 2017/18 an die Brenz. „Niko hatte damals in einer für uns schwierigen Saison in der entscheidenden Endphase mit seinen Torvorbereitungen und erzielten Treffern maßgeblichen Anteil daran, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben“, erklärte Holger Sanwald in einer Vereinsmitteilung. Der FCH hätte Dovedan sehr gerne behalten. „Wir müssen seinen audrücklichen Wechselwunsch aber akzeptieren, weil wir als noch junger Verein im Profifußball darauf angewiesen sind, immer wieder entsprechend hohe Transfererlöse zu erzielen“, so der FCH-Vorstandsvorsitzende weiter.

Zudem erklärte Sanwald auf HZ-Anfrage zum Kader, auch vor dem Hintergrund der Verletzung von Maximilian Thiel: „Wir werden jetzt den weiteren Verlauf der Saisonvorbereitung wie immer genau beobachten und abhängig davon parallel in Ruhe überlegen, ob wir nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden wollen oder sogar müssen. Diese Entscheidung werden wir uns gut überlegen, es muss wie immer alles passen und wird jetzt keinen unüberlegten Schnellschuss geben.“

Für den FCH absolvierte Dovedan in zwei Jahren in der 2. Liga und dem DFB-Pokal insgesamt 63 Pflichtspiele. Dabei erzielte er 17 Tore und gab 11 Assists. Beim 1. FC Nürnberg erhält Dovedan einen Dreijahresvertrag und trifft mit Damir Canadi auf seinen ehemaligen österreichischen Coach, der ihn im Jahr 2016 bereits beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach trainiert hatte.