Seit Donnerstag befindet sich der Fußball-Zweitligist in Weiler im Allgäu.

Die Saison 2019/20 beginnt in der 2. Liga zwar Ende Juli, doch bereits in dieser Phase der Vorbereitung wird die Grundlage gelegt. Gestern kam der 1. FC Heidenheim in seinem ersten von zwei Sommer-Trainingslagern in Weiler im Allgäu an. Mit dabei war auch Stürmer Robert Glatzel, dem Angebote von anderen Vereinen nachgesagt werden.

Bis Dienstag, 25. Juni, wird die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt viel schwitzen und auch die Neuzugänge schnell zu integrieren versuchen. Ein bisschen Taktik üben wird sicherlich auch dabei sein. Am Samstag, 22. Juni, gibt es ein Testspiel gegen den FC Mengen (Landesliga).

Im Rahmen seines zweiten Sommertrainingslagers in Aigen/Oberösterreich (5. bis 14 Juli) bestreitet der FCH zwei Testspiele. Wie im vergangenen Jahr trifft der FCH dabei auch auf den österreichischen Bundesligisten Linzer ASK, der in der vergangenen Saison Vizemeister hinter Red Bull Salzburg wurde und damit in der Qualifikation für die Champions League antritt.

Das Testspiel wird am Samstag, 13. Juli, ausgetragen. Bereits im vergangenen Sommertrainingslager waren die Teams aufeinandergetroffen, dabei gab es für den FCH einen 4:0-Sieg. Die Tore erzielten Nikola Dovedan, Robert Glatzel, Denis Thomalla und Maurice Multhaup. Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften ein halbes Jahr zuvor, hatte der LASK für sich im Winter-Trainingslager in Spanien entscheiden können.

Bereits wenige Tage zuvor trifft der FCH am Dienstag, 9. Juli, auf Union Raiffeisen Gurten Fußball aus der dritthöchsten Liga Österreichs. Auch dieser wird ebenfalls in zwei Halbzeiten à 60 Minuten ausgetragen.