Der VfB Stuttgart ist sonntags zu Gast.

Die Deutsche Fußball-Liga hat die ersten beiden Spieltage der Zweitligasaison 2019/20 exakt terminiert. Der 1. FC Heidenheim bestreitet seinen Saisonauftakt beim Aufsteiger VfL Osnabrück am Samstag, 27. Juli, ab 15.30 Uhr). Das Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart findet dann am Sonntag, 4. August, um 13.30 Uhr in der heimischen Voith-Arena statt.

Danach macht die 2. Liga Pause und die Heidenheimer treten am Samstag, 10. August, im DFB-Pokal beim SSV Ulm an (18.30 Uhr). Weitere genaue Ansetzungen für die 2. Liga werden nächste Woche bekannt gegeben.