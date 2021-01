Der VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf mischen im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga kräftig mit.

Der VfL setzte sich mit einem 3:1 (1:1) gegen den 1. FC Nürnberg an die Tabellenspitze. Robert Zulj (31. Minute) und Robert Tesche (73./83.) schossen den Revierclub zum fünften Sieg in Serie. Das Team von Trainer Thomas Reis zog mit nun 32 Punkten aus 16 Spielen damit am Hamburger SV (30) vorbei auf Platz eins.

Punktgleich mit dem HSV liegt Fortuna Düsseldorf nach dem 3:0 (1:0) bei Erzgebirge Aue nun auf Rang drei. Das Team von Trainer Uwe Rösler holte den sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen. David Kownacki (24.), Kenan Karaman (82.) und Thomas Pledl (89.) schossen den Bundesliga-Absteiger zum verdienten Sieg.

Die beiden West-Clubs setzten mit ihren Siegen die Konkurrenz aus dem Norden unter Druck. Holstein Kiel (29 Punkte) spielt am Sonntag gegen den Karlsruher SC, der HSV am Montag gegen den VfL Osnabrück.

Der Tabellenvorletzte FC St. Pauli überraschte mit einem 3:2 (2:0) in einem turbulenten Spiel bei Hannover 96. Igo Mantovic (90.+2) schoss die Hamburger in der Nachspielzeit zum Sieg. Hannovers Jaka Bijol sah Gelb-Rot (88.).

© dpa-infocom, dpa:210116-99-50919/2