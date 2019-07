Fußball liegt manchen einfach im Blut. So auch bei zwei jungen Talenten des 1. FC Heidenheim.

Das Fußballtalent liegt wohl in den Genen, warum sonst gibt es so viele erfolgreiche Brüderpaare im Profigeschäft? So gab es einst Karl-Heinz und Michael Rumenigge, Hamit und Halil Altintop, Niko und Robert Kovac und natürlich Michael und Andreas Zeyer. Aktuell erfolgreich sind Jérôme und Kevin-Prince Boateng sowie die Bender-Zwillinge Lars und Sven.

Brüder unterstützen sich, necken sich aber auch. Da werden selbst Weltmeister wie Toni Kroos (Real Madrid) nicht verschont. Dessen Bruder Felix (noch bei Union Berlin) veralberte ihn bei Twitter bei der WM 2018 nach dem Zitter-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden wie folgt: „Stark! Ein Tor gemacht, eins vorbereitet.“ Toni Kroos traf nämlich nicht nur, sondern ermöglichte auch einen Gegentreffer durch einen Fehlpass. Familienbande eben.

Erster Profivertrag beim FCH

Auch beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim spielen zwei junge Talente, die jeweils aus einer Fußballerfamilie stammen. Kevin Sessa und Diant Ramaj haben beide einen Profivertrag in der Tasche. Genauso wie ihre Brüder Nicolas Sessa und Dijon Ramaj. Was die Konstellation allerdings besonders macht, ist der Umstand, dass es die beiden Letztgenannten zum Heidenheimer Stadtnachbarn VfR Aalen verschlug.

So trug Nicolas Sessa in der vergangenen Saison das Trikot des VfR, was Bruder Kevin allerdings ziemlich locker sah. „Mir war es eigentlich egal. Mein Bruder macht sein Ding, ich mache mein Ding.“ Jedoch fügte er auch an: „Nicolas hat aber auch öfter bei mir geschlafen, damit er es nicht so weit nach Hause hat.“

Die Brüder unterstützen sich bei ihrem Weg und telefonieren häufig miteinander. „Wir geben uns gegenseitig Tipps und helfen uns bei allem“, sagt Kevin Sessa und führt die Bereiche Ernährung oder Fitness als Beispiele auf. Allerdings winkt der gebürtige Fellbacher bei der Frage, ob er seinem Bruder Nicolas viele Tipps gibt, ab. Dieser sei schließlich älter und habe schon mehr Erfahrung gesammelt.

Direktes Duell mit dem Bruder?

Zur neuen Saison wechselte Nicolas Sessa zum Heidenheimer Ligakonkurrenten Erzgebirge Aue, wodurch nun auch direkte Duelle möglich sind. Ob die beiden darüber gesprochen haben? „Klar. Wenn wir beide spielen, wird er alles geben und ich werde alles geben. Mal schauen, wie es wird“, sagt Kevin Sessa, der beim FCH nur Diego genannt wird und dies aus einem einfachen Grund. Als er zu den Profis stieß, gab es mit Kevin Kraus, Kevin Müller und Kevin Lankford bereits drei Kevins in der Mannschaft. Und da die Sessas ursprünglich aus Argentinien, dem Land von Diego Armando Maradona stammen, wurde Kevin Sessa stilecht zu Diego.

Einst spielte Heidenheims Diego zusammen mit Diant Ramaj bei den Stuttgarter Kickers, nun tragen sie beide das FCH-Trikot. Dabei liegt hinter Ramaj eine erfolgreiche Saison, die mit einem Profivertrag gekrönt wurde. Zudem absolvierte der Torhüter, der unter anderem Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) zum Vorbild hat, in der vergangenen Saison zwei Spiele für die deutsche U-18-Nationalmannschaft.

Diants älterer Bruder Dijon Ramaj (21) spielt dagegen weiter vorne, im Sturm – und seit dieser Saison beim VfR Aalen. Auffällig: Sowohl Dijon Ramaj, als auch Nicolas Sessa stehen bei „22 Sportsmanagement GmbH“ unter Vertrag, der Agentur des ehemaligen deutschen Nationalspielers Kevin Kuranyi unter Vertrag.

Sprüche wegen des Wechsels nach Aalen gab es aber auch bei den Ramajs nicht. „Nein, er geht seinen Weg, ich meinen hier in Heidenheim“, sagt Diant Ramaj über seinen Bruder. „Wir geben uns aber Tipps, um besser zu werden. Wir unterstützen uns gegenseitig, wo es nur geht.“

Nun darf man gespannt sein, ob auch bei den Ramajs eines Tages direkte Duelle zwischen den Brüdern zumindest möglich werden.