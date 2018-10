Heidenheim 1. FC Köln: Geschichten rund um den Geisbock

Heidenheim / Thomas Grüninger

Der Geisbock ist das Wappentier des 1. FC Köln, der am Samstag als Tabellenführer der 2. Liga erstmals in seiner Vereinsgeschichte gegen den 1. FC Heidenheim antritt.

Flora und Fauna sind in der 2. Liga gut vertreten. Da gibt es Lilien, Veilchen und Kleeblätter. Aber auch Zebras, Störche und Geißböcke.

Eine Ziege meckert seit über 60 Jahren in Köln-Müngersdorf herum – als Wappentier des dortigen FC. „Geißböcke“ werden die Fußballer aus der Domstadt deshalb genannt, und diese Bezeichnung ist längst ähnlich populär wie die anderen Exportschlager Karneval, Kölsch und Klüngel.

Damit sich der 1. FC Heidenheim bei seinem allerersten Köln-Gastspiel am Samstag (13 Uhr) nicht auf die Hörner nehmen lässt, soll hier mal die Geschichte dieser tierischen Identifikationsfigur nacherzählt werden. Immerhin muss der Bock jetzt schon in der achten Generation zuschauen, wie die rot-weiße Fußballwelt am Niederrhein zwischen Triumph und Tragödie Achterbahn fährt.

Die Kölner Geißbock-Historie beginnt im Februar 1950. Zirkusdirektorin Carola Williams überreicht dem Effzeh bezeichnenderweise in einer Karnevalssitzung ein lebendiges Exemplar einer männlichen Ziege, versehen mit dem Hinweis, dass der Klub ja noch kein Maskottchen habe.

Warum er Hennes heißt

Die Kölner nehmen das Geschenk an. Schließlich ist Karneval, und in dieser Zeit sind bekanntlich unterm Dom „all jeck“. Hennes Weisweiler ist Spielertrainer beim Effzeh, und so nennen die Kluboberen ihr Tier „Hennes“ und lassen darüber eine Rakete steigen.

Später gibt es Gerüchte, wonach sich Hennes (der Bock) bei Hennes (dem Spielertrainer) für die Aktion gerächt habe und dem Namenspatron noch vor Ort (also in der Prunksitzung) ans Bein pinkelte. Aber das ist nie offiziell bestätigt worden. Und weil Hennes, der Spielertrainer, und Hennes, der Bock, schon lange nicht mehr leben, stehen die beiden Hauptzeugen nicht mehr zur Verfügung, weshalb heute kein Licht mehr in die möglicherweise notdürftige Angelegenheit zu bringen ist.

Jedenfalls: Das Tier fehlt fortan bei keinem Heimspiel. Franz Kremer, legendärer Effzeh-Präsident und einer der wichtigsten Geburtshelfer bei der Gründung der Fußball-Bundesliga, zeigt sich höchstselbst immer wieder mit dem angeleinten Hennes am Spielfeldrand. Symbolisch soll das heißen: Wir haben Bock auf den Effzeh.

1966 stirbt Hennes, Köln trauert und beschließt, einen neuen Gehörnten zu kaufen. Aber wie soll er heißen? Hennes Weisweiler ist nicht mehr beim Effzeh. Liebgemeinte Versuche neuer Namens-Kreationen wie „Oscar“ und „Heinzchen“ scheitern kläglich. Da greift man auf eine alte Tradition aus der fünften Jahreszeit zurück und schreibt die Nachfolge-Generationen von Hennes einfach mit römischen Ziffern fort. Auf Hennes I. folgt Hennes II. und so weiter – als wären's Karnelvalsprinzen.

Eines Tages im Jahr 1970 wird Hennes II. tot im Stall aufgefunden. Sofort ranken sich Mythen um das rätselhafte Ableben. Effzeh-Fans verbreiten das Gerücht, verhasste Gladbach-Fans hätten Hennes in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ermordet. Von Vergiftung ist die Rede. Der damalige Kölner Bock-Betreuer macht hin- gegen einen eindringen- den Schäferhund für den möglicherweise gewaltsamen Tod verantwortlich.

Vielleicht ist die nie ganz aufgeklärte Geschichte um das Lebensende von Hennes II. der Anstoß gewesen für eine spätere Krimi-Filmkarriere des Kölner Geißbocks. Einer der Nachfolger von Hennes II., nämlich Hennes VII. (regierte beim Effzeh von 1996 bis 2008), erlangt jedenfalls auch außerhalb des Müngersdorfer Stadions Berühmtheit.

Er spielt in der Sat-1-Serie „SK Kölsch“ ein Mordopfer und darf sich in einer anderen Soap von Komiker Bastian Pastewka mit dem Auto anfahren lassen. In der Filmkomödie „Die Superbullen“ müssen die Polizisten Tommie und Mario (gespielt von Tom Gerhardt und Hilmi Sözer) den entführten Hennes wiederfinden.

Inzwischen ist beim Effzeh Hennes VIII. in Amt und Würden. Spielen die Kölner mal nicht Fußball, kann man den Bock im Zoo bestaunen. Seit 2014 residiert er dort im Tiergehege „Clemenshof“, einer Anlage, die einem bergischen Bauernhof nachempfunden wurde.

Die Beliebtheit von Geißbock Hennes duldet bei den Effzeh-Fans nach wie vor keine Konkurrenz. In den 90er Jahren stellt sich ein Mitarbeiter als kostümierter Geißbock zu Hennes an den Spielfeldrand. Keine gute Idee. Fans bewerfen die seltsame Gestalt mit Gegenständen, bis der Verkleidete keinen Bock mehr aufs Bock-Gewand hat – Hennes darf wieder alleine regieren.

Der Bock als Steiff-Tier

Für alles mögliche musste die berühmteste Ziege der Bundesliga-Geschichte schon herhalten: Als Werbefigur für Kölsch zum Beispiel. Auch Plüschtierhersteller Steiff aus Giengen widmete schon mal eine limitierte Auflage dem Kölner Glücksbringer.

Nur eins blieb Hennes bislang erspart: Fußballspielen. Und dies, obwohl die „Rheinische Post“ 2017 ihre Leser mit der Überschrift überraschte: „Verletzungssorgen immer größer: Köln beantragt Spielberechtigung für Geißbock Hennes.“ Dazu kam es aber letztlich nicht. Vielleicht auch deshalb, weil sich sicherlich kein Fußballer gerne von einem Geißbock decken lassen würde . . .