Dabei ging es vor allem um die Grundlagenausdauer – Trainer Frank Schmidt ist mit den sechs Tagen in Weiler zufrieden.

Medizinische Tests, Kondition aufbauen, erste Testspiele, das große Trainingslager und weitere Testspiele – der Rhythmus der Heidenheimer Zweitligafußballer in der Vorbereitung ähnelt sich jedes Jahr und trotzdem ist immer etwas ein bisschen anders. Zum Beispiel der Ort des ersten Trainingslagers.

Dieses Jahr führte die Heidenheimer der Weg ins schöne Allgäu, genauer gesagt nach Weiler. Vergangenes Jahr war der FCH im österreichischen Gleinberg, das ist aber ziemlich weit weg, 2017 strampelten sich die Kicker in den Bergen rund um Kühtai ab, dort gab’s aber nur einen kleinen Kunstrasenplatz.

Den roten Faden aufnehmen

„Wir haben unsere Vorbereitung etwas umgestellt, haben ja schon mehr Einheiten auf dem Platz“, erklärt Frank Schmidt. Dem Heidenheimer Chefcoach ging es darum, auch beim „Kondition bolzen“ nicht den spielerischen Aspekt aus den Augen zu verlieren. „Wir haben unser Spiel vergangene Saison umgestellt und wollten den roten Faden gleich wieder aufnehmen. Ein Thema war beispielsweise das Flügelspiel, eine unserer Schwächen in der vergangenen Runde.“

Letztlich ist es auch zweitrangig, wo das Grundlagen-Trainingslager abgehalten wird, entscheidend ist, was auf Laufstrecke und Fußballplatz, im Kraftraum und beim Fahrradfahren geleistet wird. Unterbrochen wurden diese Einheiten erstmals von einem Testspiel. Das 13:2 gegen Landesligist FC Mengen machte den FCHlern dabei sichtlich Spaß. „Das ist neu, aber es hat gut funktioniert, das Training überhaupt nicht beeinträchtigt“, sagt Schmidt.

Mit den Bedingungen in Weiler war er sehr zufrieden, auch mit dem Verlauf. Die 25 Feldspieler und vier Torhüter wurden wieder vom bewährten Trainerteam mit Schmidt, Bernhard Raab, Dieter Jarosch, Bernd Weng und Said Lakhal betreut, die Zusammenarbeit – auch mit den fünf Neuen – klappte dabei bestens.

Nur einen kleinen Wermutstropfen gab es: Niklas Dorsch war während der Pause, in der die Spieler natürlich für sich fleißig weiter trainieren, zwei Wochen krank, hatte einen heftigen Infekt. So konnte bisher nur individuelle Einheiten absolvieren. „Aber ich bin sicher, dass er das bald wieder aufholt“, so Schmidt.

Der Trainer betont auch immer wieder die integrative Kraft solcher Abstecher wie jetzt nach Weiler oder dann im Juli ins österreichische Aigen. Dabei halten sich die personellen Wechsel in diesem Jahr sehr in Grenzen (siehe Info). Ist da das vielzitierte Teambuilding überhaupt nötig? Schmidt: „Auf jeden Fall. Die Kommunikation muss stimmen, das muss man sich immer wieder erarbeiten. Und in so einem Trainingslager bleibt auch Zeit, um einfach mal miteinander zu reden.“

Erstes öffentliches Training

Sechs Tage wurde in Weiler geschwitzt und geackert, gestern Nachmittag kehrte der Tross zurück nach Heidenheim. Heute dürfen sich die Spieler über einen ihrer letzten freien Tage freuen, morgen steht dann 15:30 Uhr auf dem Rasenplatz West oberhalb der Voith-Arena das erste öffentliche Training auf dem Programm. Danach folgen weitere Einheiten, in denen es um die Grundlagenausdauer geht. „Das ist ja noch nicht abgeschlossen. Für unser Spiel ist das unerlässlich“, betont Schmidt, dessen Mannschaft in der vergangenen Saison nach Bielefeld die laufstärkste war.

Und es geht Schlag auf Schlag weiter: Am Wochenende folgen die Trainingsspiele in Obersontheim (Samstag, 15 Uhr) und Ehingen (Sonntag, 16 Uhr), nach weiteren Athletik-Einheiten spielt der FCH dann am Mittwoch (18.30 Uhr) bei der TSG Schnaitheim, deren Fußballer dieser Tage ich 100-jähriges Bestehen feiern. Am 5. Juli geht es für neun Tage ins zweite Trainingslager nach Aigen (Österreich) und danach, so Schmidt, sollte schon das meiste geschafft sein. Denn bereits am letzten Juli-Wochenende (26. bis 29.) startet der FCH in seine sechste Zweitligasaison. Gegen wen, wird am Freitag bekannt werden, dann erscheint der offizielle Terminplan.