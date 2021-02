Der SC Paderborn und der 1. FC Heidenheim können für eine weitere Saison in der 2. Fußball-Bundesliga planen. Die Rivalen trennten sich in einem Nachholspiel am Dienstagabend 2:2 (1:1), beide Mannschaften bewegen sich im Tabellenmittelfeld fernab von Aufstiegshoffnung oder Abstiegsangst. Tim Kle...