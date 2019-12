Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sind der 20-jährige Pascale Gaedke und ein weiterer Mann bei einer Familienfeier auf einem Firmengelände in einem Swimmingpool ums Leben gekommen. Den Tod des Torwarts bestätigt sein ehemaliger Fußballverein 1. FC Lokomotive Leipzig am Sonntagabend auf Facebook. „Unfassbar. Wir trauern um Pascale Gaedke“, heißt es in dem Post. „Den 1. FC Lok erreichte heute Abend die unfassbar traurige Nachricht, dass unser ehemaliger Torhüter Pascale Gaedke tödlich verunglückt ist.“ Der gebürtige Dessauer gehörte vom 2016 bis 2018 dem Verein an und sei zuletzt Teil des Regionalligakaders gewesen.

Pascale Gaedke tot: Polizei ermittelt

Gaedke und zwei weitere Männer sollen laut „Bild“-Informationen aus dem Festzelt zu einem überdachten Pool gegangen sein. Gaedke und ein 39-Jähriger starben, ein 47-Jähriger konnte offenbar reanimiert werden. Die Hintergründe zum Unglück sind noch unklar. „Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus und ermittelt in alle Richtungen“, wird ein Polizeisprecher zitiert. Bislang deute jedoch alles auf einen Unfall hin.