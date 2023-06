Es war gleich Feuer in der Partie. Nach nicht einmal zwei gespielten Minuten musste Schiedsrichter Manuel Bergmann schon die erste Gelbe Karte zücken. Der Stuttgarter Lukas Kiefer räumte Balingens Kapitän Matthias Schmitz unsanft ab und konnte froh sein, dass für ihn das Finale nicht frühzeitig beendet war. Die Balinger zeigten sich nur kurz von der Stuttgarter Zweikampfhärte beeindruckt und antworteten auf ihre Art. Einen weiten Ball auf die rechte Angriffsseite der TSG nahm Jahn Ferdinand gekonnt mit und bediente den in der Mitte laurernden Jonas Meiser, der aus kurzer Distanz zur Führung einschob (10.).

Nur fünf Zeigerumdrehungen später schlugen die „Hausherren“ jedoch zurück. Den ersten Eckball der Kickers bekam die Balinger Abwehr nicht geklärt, und so hatte Paul Polauke aus rund fünf Metern keine Mühe, den Ausgleich zu erzielen.

Mit fortlaufender Spieldauer hatten die Kickers optisch leichte Feldvorteile und zahlreiche Bälle flogen in den Balinger Strafraum, spätestens bei TSG-Schlussmann Marcel Binanzer war jedoch Endstation. Der Regionallligist beschränkte sich aufs Kontern und belohnte sich kurz vor dem Seitenwechsel fast mit der erneuten Führung. Einen langen Ball erlief der agile Moritz Kuhn auf der rechten Seite und sah, dass der Stuttgarter Schlussmann Castellucci orientierungslos durch den eigenen Strafraum irrte. Sein Lupfer prallte jedoch nur gegen den Innenpfosten und sprang von dort zurück ins Feld (44.).

In der Halbzeitpause stellte Balingens Cheftrainer Martin Braun seine Schützlinge einen Tick offensiver ein. Und erneut war es Moritz Kuhn, der mit einer Offensivaktion auf sich aufmerksam machte. Nach einem Angriff über die rechte Seite kam er aus acht Metern zum Abschluss. Sein Schuss aus spitzem Winkel war jedoch kein Problem für Kickers-Keeper Castellucci (47.). Balingen hatte nun etwas mehr vom Spiel, doch klare Torchancen sollten Mangelware bleiben. Gegen Ende der regulären Spielzeit zeigten sich die Kickers wieder etwas aktiver, doch Marcel Binanzer im TSG-Tor war ein sicherer Rückhalt. In der 73. Minute stoppte einem Großteil der 8507 Zuschauer der Atem, als Leander Vochatzer bei einem Fallrückzieherversuch seinen Gegenspieler Luigi Campagna voll im Gesicht traf und dieser schwer verletzt ausgewechselt werden musste. Auch Vochatzer hatte Glück, dass er hier nicht frühzeitig zum Duschen musste. Die größte Chance zur Entscheidung verpasste David Braig in der 90. Minute, als er aus kurzer Distanz am stark reagierenden Binanzer scheiterte. Die 30-minütige Verlängerung blieb bis zur 114. Spielminute äußerst ergebnisarm. Da hatte Kaan Akkaya den goldenen Treffer auf dem Fuß, als sich die Balinger über die rechte Seite schön durchspielten und den TSG-Offensivmann am hinteren Strafraumeck in Szene setzten. Sein durchaus platzierter Schuss wurde jedoch von Castellucci sensationell entschärft. Sekunden vor dem Schlusspfiff führte Akkaya einen Freistoß in den Augen von Schiedsrichter Bergmann zu früh aus und sah dafür den Ampelkarton. Da der nachfolgende Freistoß keinen Ertrag brachte, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Hier avancierte TSG-Keeper Marcel Binanzer zum großen Helden, als er den Strafstoß von David Kammerbauer parierte. Da seine fünf Mannschaftskollegen alle Schüsse im Tor unterbrachten, war es vollbracht. Die TSG Balingen holte zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Verbandspokal und darf nun in der nächsten Saison im DFB-Pokal antreten.