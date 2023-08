Schlechte Nachrichten für die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen. Wie der Württembergische Fußball-Verband (WFV) am Mittwoch mitteilte, hat das Sportgericht des WFV den Einspruch des Regionalliga-Klubs gegen die Wertung des WFV-Pokalspiels der TSG bei den SF Gechingen in einem erstinstanzlichen Urteil als unbegründet zurückgewiesen. Was war passiert? Der letztjährige Pokalsieger hatte in der ersten Runde gegen Landesligavertreter aus Gechingen zwar mit 11:0 gewonnen, beim Spielstand von 7:0 mit Henry Seeger jedoch einen Akteur eingesetzt, der nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Dieser Formfehler kommt die Braun-Elf nun teuer zu stehen, denn das WFV-Sportgericht wandelte den urprünglichen 11:0-Sieg der Balinger in eine 0:3-Niederlage um, die zugleich das Ausscheiden aus dem württembergischen Verbandspokal bedeutet. Da es sich um ein letztinstanzliches Urteil handelt, haben die Balinger keine weitere Einspruchsmöglichkeit. „Das Sportgericht sah weder einen Verfahrensfehler, noch einen Zweifel am Einsatz des nicht spielberechtigten Spielers“, so WFV-Pressesprecher Heiner Baumeister.