Dotternhausen Verfolgerduell bei Rot-Weiß

Dotternhausen / Eugen Merz

Der SV Dotternhausen sinnt zu Hause gegen den 1. FC Burladingen auf Revanche für die 0:6-Hinspielklatsche.

Das Topspiel des Tages steht am Sonntag um 15 Uhr in Steinhofen an, wo der SV Gruol zu Gast ist. Nicht minder spannend sollte das Verfolgerduell zwischen Rot-Weiß Ebingen und Trillfingen verlaufen. Die Spiele:

Stetten/Haigerloch – Hart/ Owingen. Im Nachbarschaftsduell geht es neben den Punkten auch um das Prestige. Gerne würden die Hausherren ihren 3:1-Vorrundenerfolg wiederholen. Dies wollen die Gäste aber nicht zulassen, sie brauchen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Deshalb muss sich Stetten/Haigerloch auf ein hartes Stück Arbeit einstellen. Die Grün-Weißen verloren zuletzt das Derby in Gruol mit 2:4. Tipp: 2:2

Ebingen – Trillfingen. Beide Mannschaften haben auch weiterhin große Ambitionen auf den Meistertitel. Für die Kontrahenten geht es darum, den Kontakt zur Spitze nicht zu verlieren. In der Hinrunde behielt Trillfingen mit 3:1 die Oberhand. Doch jetzt wollen die Hausherren den Spieß herumdrehen, zuletzt fertigten sie den FC Winterlingen mit 5:0 ab. Spannende 90 Minuten sind garantiert. Tipp 1:0

Steinhofen – Gruol. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste gehören zu den positiven Überraschungen der Spielzeit. Die Freihofkicker liegen derzeit sogar auf Platz zwei. Vergangene Woche kam die Mannschaft von Trainer Denis Gonszcz im Nachholspiel gegen Stetten/Haigerloch zu einem 4:2-Erfolg. Der Heimvorteil könnte allerdings für den FCS sprechen. Tipp: 1:1

Nusplingen – Harthausen. Ungern werden die Gäste an das Hinrundenspiel zurückdenken. Damals setzte es eine 2:5-Niederlage. Die beiden Mannschaften standen sich diese Saison auch im Pokalachtelfinale gegenüber. Dort setzte sich Nusplingen zu Hause mit 4:1 nach Elfmeterschießen durch. Die Hausherren blieben allerdings bislang hinter den Erwartungen zurück. Tipp: 2:1

Winterlingen – Bitz. Ein Duell um den Klassenerhalt steht in Winterlingen an. Die Teams konnten bisher nur bedingt überzeugen. Nach der 0:5-Niederlage will sich der FCW sicher rehabilitieren und im Derby drei Punkte einfahren. Doch die Sportfreunde gelten als kampfstark, was bei den aktuellen Platzverhältnissen kein unwichtiger Faktor sein kann. In der Hinrunde setzte sich Winterlingen mit 1:0 durch. Gerne würden die Hausherren diesen Erfolg wiederholen. Tipp: 1:0

Dotternhausen – Burladingen. Mit 0:6 ging der SV Dotternhausen im Hinspiel in Burladingen unter. Doch inzwischen ist die Mannschaft von Spielertrainer Mathias Mauz seit neun Partien ungeschlagen und zählt zu den Anwärtern auf den Meistertitel. Burladingen steht im Tabellenmittelfeld, kann aber an einem guten Tag jedes Team der Liga schlagen – so wie den Tabellenführer Albstadt 2 vor der Winterpause. Tipp: 2:2

Rangendingen – Albstadt 2. Die Hausherren sind als Tabellenletzter unter Zugzwang. Im Kampf um den Klassenerhalt haben sie nichts zu verschenken. Doch nun kommt der FC 07 Albstadt 2. Die Verbandsliga-Reserve führt derzeit die Tabelle an. In der Hinrunde ließen die Blau-Weißen dem SV Rangendingen mit 5:0 keine Chance. Tipp: 1:3