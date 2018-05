Albstadt Verbandsliga: Nullsiebener drehen so richtig auf

Albstadt / Daniel Drach

Der FC 07 Albstadt kommt dem Klassenerhalt Stück für Stück näher. Gegen die TSG Tübingen siegte die Elf am Freitagabend mit 7:3 (3:2).

Die TSG Tübingen bleibt in der Verbandsliga ihrer Linie treu: Spiele mit Beteiligung der TSG sind stets torreich. So auch am Freitagabend in Albstadt. Mit 7:3 setzte sich nach einem offenen Schlagabtausch der FC 07 durch.

Bereits nach zwei Minuten versuchte sich Tübingens Topscorer Lars Lack mit einem Fernschuss, doch FC07-Keeper Mario Aller konnte diesen problemlos abwehren. Kurz darauf schlug Albstadts Philipp Rumpel eine lange Flanke – und fand mit der am gegenüberliegenden Strafraumeck Pietro Fiorenza, welcher den Ball mit der Brust annahm, direkt abzog und die Kugel unhaltbar rechts oben zum 1:0 einnetzte (4. Minute).

Die Antwort der Gäste ließ aber nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später brachte Lack eine Ecke nach innen, wo Kay Rosmer am höchsten stieg und zum 1:1 einköpfte. Aller war noch dran, konnte den Ball aber nicht entscheidend entschärfen.

Nach jeweils einer weiteren Chance für beide Mannschaften drehte Tübingen die Partie. Diesmal flankte Lack einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld punktgenau auf den Kopf von Pirmin Glück, Aller kam zu spät und so flog der Ball über ihn hinweg in die Maschen – 1:2 (19.). Danach flachte das Spiel für einige Minuten ab, ehe die Hausherren mit aller Macht auf den Ausgleich drängten.

Nach vier vergebenen Chancen binnen zehn Minuten war es Fiorenza, der für den 2:2-Ausgleich sorgte: Der FC 07-Stürmer kam 25 Meter vor dem Gäste-Gehäuse an den Ball, schüttelte einen Gegenspieler ab und traf anschließend aus 20 Metern unhaltbar ins lange Eck (38.). Nur fünf Minuten später scheiterte Rumpel per Freistoß an der Tübinger Mauer, doch der Ball sprang Hakan Aktepe vor die Füße, dessen abgefälschter Schuss aus 20 Metern ebenfalls unhaltbar im Netz zappelte – 3:2 (43.).

Nach der Pause blieb die Partie weiter hart umkämpft. In der 50. Minute war Albstadt im Glück: Nach einem verlorenen Ball im Aufbauspiel klärte Samed Akbaba mit einem riskanten Tackling in höchster Not. Kurz darauf folgte der Doppelschlag der Blau-Weißen: Fiorenza bediente mit einer schöne Außenristflanke von links den einlaufenden Rumpel, welcher den Ball aus kurzer Distanz sicher zum 4:2 einköpfte (56.). Nur 180 Sekunden später ging Marco Sumser nach einem leichten Kontakt im Strafraum zu Boden, der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Albstadts Keeper Aller trat wie schon im vergangenen Heimspiel an, verlud seinen Gegenüber und verwandelte sicher zum 5:2 (60.).

Doch auch danach ließen die Gäste nicht locker. So verkürzte die TSG durch einen weiteren Kopfballtreffer von Magnus Haas in der 68. Minute auf 3:5. Kurz zuvor und danach vergaben die Gastgeber die Chance zur Entscheidung. In 78. Minute war es dann aber soweit: Nach einem langen Ball zog Fiorenza aus vollem Lauf von der Strafraumgrenze direkt ab und schnürte mit einem satten Abschluss zum 6:3 den Dreierpack. Das 20. Saisontor des FC 07-Stürmers war aber noch nicht der Schlusspunkt: Kurz vor dem Ende sorgte Akin Aktepe für den 7:3-Endstand (90.).