Albstadt Verbandsliga: FC 07 feiert Klassenerhalt

Albstadt / Daniel Drach

Der FC 07 Albstadt schnupperte am Samstagnachmittag beim Spitzenteam TSV Ilshofen an einem Punktgewinn, kassierte aber kurz vor Schluss noch das 1:2.

Sowohl Albstadt als auch Ilshofen hatten in der Vorwoche noch ein besonderes Spiel absolviert. Der FC 07 feierte ein spektakuläres 7:3 gegen Tübingen, der TSV stand im Finale des Verbandspokal, wo er gegen Ulm mit 0:3 unterlag.

Die Endspiel-Pleite mussten die Ilshofener jedoch schnell abhaken. Denn in der Liga hatte der TSV als Tabellendritter noch alle Chancen im Titelrennen und war somit im Spiel gegen den FC 07 auf drei Punkte aus. Doch auch die Blau-Weißen um Trainer Alex?ander Eberhart reisten – gerade nach dem Derbysieg gegen die Unistädter – mit breiter Brust an und rechneten sich Chancen auf Zählbares aus. Allerdings mussten die achtplatzierten Albstädter dabei auf einige Stammkräfte verzichten.

Vor rund 250 Zuschauern war es so zunächst der Titelaspirant aus Ilshofen, der die Partie von Beginn an bestimmte. Bereits in den ersten zehn Minuten hatte TSV-Stürmer Benjamin Kurz gleich zwei Mal die Führung auf dem Fuß. Zunächst scheiterte Kurz per Lupfer am Pfosten (4. Minute), wenig später verfehlte er das Albstädter Gehäuse nur knapp (10.). In der 14. Minute tauchten dann die Gäste erstmals vor dem Ilshofener Tor auf: Stefan Jovanovic kam im Strafraum unbedrängt zum Abschluss, brachte allerdings nicht genug Druck hinter seinen Schuss, sodass Heim-Keeper Karel Nowak sicher parieren konnte. In der Folge hatten die Hausherren zwar weiterhin mehr vom Spiel, allerdings konnten die Albstädter die Partie nun etwas ausgeglichener gestalten. Beide Teams neutralisierten sich, so waren echte Torchancen lange Zeit Mangelware. Es dauerte bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte, ehe Andrey Nagumanov für die TSV-Führung sorgte: Michele Varallo bediente an der Strafraumgrenze den aufgerückten Mittelfeldmann, der noch einen Albstädter Abwehrspieler aussteigen ließ und ins kurze Eck zum 1:0 einschoss.

Nach dem Treffer zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt kam die Eberhart-Truppe auch im zweiten Abschnitt zunächst nicht viel besser ins Spiel. Vielmehr vergab Kurz in der 49. Minute die nächste Großchance der Hausherren. Kurz fing einen Rückpass von Hakan Aktepe auf Mario Aller ab – vergab dann allerdings frei stehend die Möglichkeit zum 2:0. Erst nach einer guten Stunde schafften es die Nullsiebener die Spielkontrolle mehr und mehr an sich zu reißen. Einige Halbchancen verstrichen ungenutzt, doch auch Ilshofen verpasste per Konter die Entscheidung. Vor allem Albstadts Torhüter Aller hielt seine Farben mehrfach im Spiel. So kam es, wie es kommen musste. Fünf Minuten vor dem Abpfiff rächten sich die vergebenen Chancen der Hausherren: FC 07-Torjäger Pietro Fiorenza war nach einem Vorstoß von Armin Hotz eiskalt zur Stelle und erzielte mit seiner ersten Möglichkeit den 1:1-Ausgleich.

Doch der Titelaspirant hatte die richtige Antwort parat: Nach schöner Vorlage von Niklas Wacker netzte Michael Hess trocken zum 2:1-Siegtreffer ein (89.). Ilshofen bleibt durch den Heimerfolg damit weiter mitten drin im Aufstiegsrennen, doch auch der FC 07 konnte den endgültigen Klassenerhalt feiern.