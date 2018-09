Albstadt Verbandsliga: Blau-Weiß kassiert Pleite

Albstadt / Marcus Arndt

Auch im dritten Auswärtsspiel bleiben die Blau-Weißen ohne zählbaren Erfolg. Bei den Sportfreunden kassierte das dezimierte Team von Trainer Alexander Eberhart eine empfindliche 1:5-Pleite.

Am Ende war es eine klare Sache auf der Ostalb. Nach dem zwischenzeitlichen Sumser-Ausgleich sorgte der neue Tabellenführer im württembergischen Oberhaus mit drei Toren in einer Viertelstunde für klare Verhältnisse.

„Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.“ Die Fußballerweisheit von „Kobra“ Jürgen Wegmann ist für die Nullsiebener aktueller denn je. Personelle Probleme, ein umstrittener Führungstreffer des WFV-Pokalsiegers von 2017 sowie Pech im Abschluss – in Dorfmerkingen hatte das Team von Trainer Alexander Eberhart ohne Zweifel nicht die Sympathien von Fortuna. Im Gegenteil.

Gegenüber dem 4:2-Heimerfolg über den FSV Hollenbach drehte der FC 07-Coach kräftig am Personalrad. Notgedrungen, schließlich fehlten aus privaten Gründen die Defensivstabilisatoren Armin und Andreas Hotz. Vor dem Spiel fiel auch noch Keeper Mario Aller aus, welcher über starke Schmerzen im ohnehin lädierten Knöchel klagte. Ob der 26-Jährige womöglich längerfristig pausieren muss, entscheidet sich in dieser Woche. Damit rückte erneut Chris Leitenberger zwischen die Pfosten, die Hotz-Brüder ersetzten Sebastian Dahlke und Sebastian Schetter. Ebenso stand Philipp Rumpel in der Startelf, die bei den Sportfreunden gewaltig unter Druck stand. Schnell und direkt kombinierten sich die Neresheimer durch, drängten auf die frühe Führung. Doch die Blau-Weißen ließen zunächst wenig zu, standen kompakt und arbeiteten effektiv gegen den Ball. In der 26. Minute war das Schiedsrichtergespann um Stefan Fimpel (Wangen) nicht auf Ballhöhe – und Dorfmerkingen netzte aus stark abseitsverdächtiger Position. Simon Vessel bediente Daniel Nietzer am Sechzehner, der Leitenberger um-kurvte und souverän zum 1:0 abschloss (26. Minute). In der Folge steigerte sich der FC 07, hatte in der 40. Minute die Riesenchance zum Ausgleich. Pietro Fiorenza wurde rüde von den Beinen geholt – der fällige Freistoß aus 25 Metern von Rumpel ging allerdings knapp vorbei.

Nach dem Seitenwechsel egalisierte Sumser nach einem Rumpel-Eckball per Kopf (48.) „aus dem Nichts“, wie es Dorfmerkingens Coach Helmut Dietterle formulierte. Keine 180 Sekunden später geriet Albstadt erneut in Rückstand. Onur Mutlu, erst im Sommer vom Bezirksligisten TSV Neu-Ulm auf die Ostalb gewechselt, nutzte eine kurzzeitige Orientierungslosigkeit der FC 07-De-fensivabteilung. Samed Akbaba verpasste in dieser Szene das Spielgerät – und Mutlu verwertete die Möglichkeit konsequent. Auf der Gegenseite verpasste Marc Bitzer nach starkem Zuspiel von Nicolas Gil Rodriguez das 2:2, jagte die Kugel aus 16 Metern weit drüber. Anders die Schwarz-Roten, welche in einer packenden Partie früh den Deckel drauf machten. Einen Sumser-Pass antizipierte Nietzer klug und erzielte das 3:1 (62.). Jetzt wurde es richtig bitter für die Eberhart-Elf, welche offensiv nicht mehr stattfand und auch in der Abwehr weiter wackelte. Der Fusionsklub aus Ebingen und Tailfingen resignierte und wurde richtig „abgewatscht“. Der eingewechselte Fabio Mango erzielte den vierten Treffer für die Dietterle-Truppe (76.), ehe Nietzer drei Minuten vor Spielende für den 5:1-Endstand sorgte.