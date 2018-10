Zollernalbkreis Verbandsliga: Aufsteiger demütigt Albstadt

Albstadt / Marcus Arndt

Die Krise der Blau-Weißen spitzt sich zu. Mit 1:4 unterlag das Team von Trainer Alexander Eberhart den Olympioniken aus Laupheim.

Es war bereits die dritte deutliche Niederlage in den vergangenen drei Wochen. Die Albstädter präsentierten sich stark verunsichert – und das nutzten die Oberschwaben gnadenlos aus. Nach 34 Minuten war die Partie entschieden.

Gegenüber dem 0:5-Debakel in Essingen stellte FC07-Kommandogeber Eberhart nur auf einer Position um: Für den angeschlagenen Marco Sumser rückte Fabian Letsch in die Startelf. Wohl auch, um die zuletzt desolate Defensive etwas zu stabilisieren. Das gelang nicht.

Für den ersten Aufreger vor dem Kasten des Aufsteigers sorgte Albstadt bereits nach 45 Sekunden: Nicolas Gil Rodriguez verzog aus 16 Metern. Die Nullsiebener blieben in der Folge allerdings offensiv blass – und gerieten früh in Rückstand. Nach einem Eckball von Manuel Hegen patzte die Hintermannschaft der Blau-Weißen im Kollektiv. FV-Torjäger Simon Dilger stand in der „Box“ völlig frei und nagelte die Kugel unter die Latte (13. Minute). Der abstiegsbedrohte Fusionsklub aus Ebingen und Tailfingen musste nun mehr investieren – mehr riskieren.

Doch das Gegenteil passierte. Nur kurze Zeit später verpasste Dilger nach einem Hegen-Standard den zweiten Treffer für die Olympioniken. Der Eberhart-Elf blieb nur die Statistenrolle. Geschickt ließ das Team von Trainer Hubertus Fundel Ball und Gegner lauf. Symptomatisch für die Krise der Blau-Weißen: Einen Topolovac-Schuss aus 18 Metern fälschte Dilger mit der Hacke unhaltbar für FC 07-Keeper Mario Aller zum 0:2 ab (21.). Und der Aufsteiger drängte weiter, stand unglaublich kompakt in der Defensive.

Auf der Gegenseite erlebte FV-Torhüter Hubertus Fundel einen erlebnisarmen Nachmittag. Samed Akbaba köpfte neben das Tor (30.). Mut- und ideenlos präsentierten sich die Albstädter in Durchgang eins, waren mit dem 0:2 noch gut bedient. Dilger – wer sonst – schraubte das Ergebnis noch vor der Pause weiter in die Höhe. Aller passte beim Abstoß in die Beine des antrittsschnellen Narciso Filho. Der 22-Jährige nahm richtig Fahrt auf und bediente von der Grundlinie den Laupheimer Knipser, der aus kurzer Distanz netzte (34.). Es passte ins triste Bild im Albstadion, dass Akbaba vor dem leeren Tor die Kugel nicht traf (37.). Pietro Fiorenza hielt die Albstädter zumindest im Spiel, erzielte nach einem präzisen Zuspiel von Akin Aktepe immerhin das 1:3 (40.). „Da hatten wir noch etwas Hoffnung“, erklärte Eberhart, „aber die Leistung in den ersten 35 Minuten war indiskutabel.“

Nach der Pause drängte Laupheim auf die Entscheidung, war aber nicht mehr zwingend wie in Durchgang eins. Anders Albstadt, das sich eine ganze Reihe von Halbchancen generierte. Bitter, dass Akbaba nach einem unnötigen Handspiel als letzter Mann die rote Karte sah (62.). Doch zumindest zeigte die Truppe um Kapitän Armin Hotz Moral, hatte durch Fiorenza sogar die Möglichkeit zum Anschlusstreffer (70.). Der eingewechselte Robin Dürr machte schließlich den Deckel drauf, veredelte einen Konter zum 1:4 (82.). „Wir hatten auch das nötige Spielglück“, analysierte Fundel, „und haben die Verunsicherung des Gegners ausgenutzt.“ Der steht vor schwierigen Wochen, liegt bereits sechs Zähler hinter einem Nichtabstiegsplatz. „Wir brauchen nun einfach einmal einen dreckigen Sieg“, blickt Eberhart voraus, „um die Richtung zu ändern...“

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Dilger (13., 21., 34.), 1:3 Fiorenza (40.), 1:4 Dürr (82.).