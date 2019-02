Zollernalbkreis Verbandsliga: Albstadt bangt um Top-Torjäger

Zollernalbkreis / Marcus Arndt

Das württembergische Oberhaus startet am kommenden Wochenende mit einem Knaller in die Restrunde.

Bereits am Freitag gastiert Verfolger FSV Hollenbach (32 Punkte) beim SKV Rutesheim, der mit einem Zähler Vorsprung auf Platz eins überwintert hat. Alexander Eberhart sieht allerdings die Sportfreunde aus Dorfmerkingen (32) vorne.

„Die haben bisher den konstantesten und stärksten Eindruck hinterlassen“, erklärt der Coach des FC 07 Albstadt, „und mit Helmut Dietterle (im Bild) einen Trainerfuchs.“ Zudem sei der Ostalb-Klub bodenständig geblieben, ur-teilt der 45-Jährige. Er fügt hinzu: „Rutesheim wird es schwer haben, so eine Rückrunde wie die Vorrunde zu spielen. Hollenbach könnte am Ende Zweiter werden. Ich denke nicht, dass ein anderes Team aus dem Tabellenmittelfeld noch aufschließen kann.“

Hinter dem Triumvirat und den Verfolgern klafft bereits eine große Lücke. Satte acht Punkte liegen zwischen dem VfL Sindelfingen (24) und dem ehemaligen Oberligisten aus der Hohenlohe. Auch der fünftplatzierte TSV Essingen (24), der in der Winterpause kräftig am Personalrad gedreht hat, besitzt allenfalls Außenseiterchancen auf die ersten beiden Plätze.

Mit Beniamino Molinari, der lange Jahre die TSG Backnang trainiert hat, präsentierte Essingen einen neuen Übungsleiter – und mit ihm fünf externe Neuzugänge. In Schlagdistanz zu dem Duo sind der SSV Ehingen-Süd (23) sowie die Aufsteiger aus Heiningen und Laupheim (beide 22) ein.

Die untere Hälfte des Tableaus führt Calcio Leinfelden-Echterdingen (21) an. Sieben weitere Klubs müssen neben den Italo-Schwaben zittern. Nur sechs Zähler liegen zwischen den Goldäckern und dem FC Wangen, welcher an 13. Stelle rangiert. Neben den Allgäuern müssten bei vier möglichen Absteigern Albstadt, der FV Löchgau (alle 15) und der SV Breuningsweiler (12) in die Landesliga runter.

„Wir haben es von den hinteren Teams am schwersten“, meint Eberhart, „da Andreas Hotz die Restrunde ausfallen wird. Das ist ein Tempospieler auf der Außenbahn, den wir unbedingt bräuchten.“ Heute bekommt Pietro Fiorenza die endgültige Diagnose. „Wenn er länger aus-fallen würde, kann sich jeder ausmalen, was das für uns bedeutet“, sagt der frühere Regionalliga-Kicker besorgt.