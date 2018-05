Balingen TSG: Vorletzte Etappe auf dem Weg zum Meister

Balingen / Marcel Schlegel

Gegen Pforzheim kann die TSG am Mittwoch (19.30 Uhr) noch nicht Meister werden, aber einen entscheidenden Schritt machen.

Natürlich wäre die Oberliga-Meisterschaft für jeden Spieler der TSG Balingen wohl beinahe in allen Fällen das Highlight ihrer Karriere. Am Mittwochabend könnte ein großer Schritt in die richtige Richtung gelingen.

Im Team von Trainer Ralf Volkwein ragen einige Spieler heraus, für die es in den letzten vier Saisonspielen um mehr geht als nur um eine ganz gute Chance – ja, es könnte ihre letzte auf den Aufstieg sein. Für diese gestandenen Fußballer hätte der Regionalliga-Einzug nochmals eine besondere Bedeutung: Es wäre die Krönung ihrer Karriere.

Da ist allen voran Manuel Pflumm aus Schlatt, seit elf Jahren bei der TSG und ihr Kapitän. Oder der Laufener Lukas Foelsch: Er kehrte 2011 nach zwei Spielzeiten beim VfR Aalen, wo er Regionalliga und Dritte Liga spielte, wieder in die Kreisstadt zurück. Im Profifußball hatte Foelsch nie ganz Fuß fassen können. Dem Spiel der TSG aber drückte er seinen Stempel auf. Dann natürlich der frühere Pfullendorfer Jörg Schreyeck, mit 33 Jahren der älteste im Volkwein-Team. Vier Jahre ging der Hartheimer, der seit 2014 wieder für die Kreisstadt-Elf spielt, schon in der Regionalliga auf den Rasen, aber in diese aufgestiegen ist er noch nie. Die TSG bietet ihm dazu wohl die letzte Möglichkeit. Auch ein Fabian Fecker fällt noch in diese Reihe, wenngleich der Steinhofener im Alter von 28 noch ein paar erfolgreiche Jahre vor sich haben könnte – und in Reutlingen ebenfalls schon Regionalliga-Erfahrung sammelte.

Und damit wären wir erneut bei Manuel Pflumm. Der Kapitän hatte in jüngeren Jahren schon mal die Chance, in die Regionalliga zu wechseln. Er entschied sich damals dagegen. Nun will er es wissen. „Ich würde schon gerne noch mal aufsteigen. Vier Spiele sind’s noch und es sieht gut aus“, sagt Pflumm vor dem Nachholspiel (Mittwoch, 19.30 Uhr, Bizerba-Arena) des Tabellenführers gegen den 1. CfR Pforzheim. Gewinnt die TSG das zuvor mehrfach verschobene Duell, ist zumindest die Aufstiegsrelegation schon einmal sicher. „Ich bin so viele Jahre bei der TSG. Es ist toll, dass ich nochmals die Chance auf die Regionalliga bekomme.“ Allerdings, und da ist Pflumm erfahren genug, sei es noch ein harter und langer Weg. „Wir denken nicht zu viel an die Meisterschaft, sondern konzentrieren uns auf den nächsten Gegner.“

Ganz ähnlich äußert sich Lukas Foelsch, der wie Pflumm 2008 den Oberliga-Aufstieg miterlebte. „Wir sind dem Ziel so nah“, sagt der frühere Aalener. „Darauf haben wir hingearbeitet und nun wollen wir uns das auch nicht mehr nehmen lassen.“ Wohl scheine die Meisterschaft für viele nunmehr ein Selbstläufer zu sein, vermutet Foelsch. „Doch das ist es nicht. Wir haben noch mindestens zwei schwere Schritte zu gehen.“

Der erste heißt am Abend 1. CfR Pforzheim, der Oberliga-Sechstletzte. „Ein gefährlicher Gegner“, meint Pflumm. „Wir kennen die Stärken der Pforzheimer. Aber wir kennen auch unsere – und wir sind vorbereitet.“