Balingen TSG: Topspiel gegen Villingen auf der Kippe

Balingen / Matthias Zahner

Die Stadt Balingen hat den Rasenplatz in der Bizerba-Arena bis Mittwoch gesperrt. Die Partie am Dienstag gegen Pforzheim ist abgesagt.

Einen gehörigen Schuss vor den Bug hat die Stadt Balingen der TSG verpasst. Bis Mittwoch ist der Rasenplatz in der Bizerba-Arena witterungsbedingt gesperrt. Das Spiel am Dienstagabend gegen Pforzheim fällt dementsprechend aus.

Auf dem Kunstrasenplatz dürfen die Oberliga-Kicker nicht spielen, da das Flutlicht den Liga-Anforderungen nicht entspricht. Deshalb steht auch die Austragung des Spitzenspiels gegen den Tabellenzweiten FC 08 Villingen am Freitagabend auf der Kippe. Am Mittwoch wird die Schneesituation in der Bizerba-Arena von Vertretern der Stadt noch mal neu beurteilt.

Bei der TSG hoffen sie, dass es nach der Begehung grünes Licht für die Partie gibt. Denn für Teams und Fans ist die Begegnung sicher das Spiel des Jahres. Erster gegen Zweiter und dazu noch ein Derby mehr Spannung und Vorfreude gehen wohl nicht. Zudem muss die Mannschaft von Trainer Ralf Volkwein nun bereits drei Nachholspiele absolvieren. Am Ostermontag, 2. April, reist der Tabellenführer zum SV Spielberg und am Mittwoch, 11. April, kommt der SV Sandhausen 2 in die Eyachstadt. Das Pforzheim-Spiel wird voraussichtlich am Mittwoch, 9. Mai, nachgeholt. Anpfiff wird um 19 Uhr sein.

Fernab der wetterbedingten Turbulenzen schickt sich die TSG an, nächste Saison Regionalliga-Spiele in Balingen zu bestreiten. Einer ist sich da sogar hundertprozentig sicher. „So, wie sich die TSG präsentiert hat, muss man dann sagen: Die werden zu recht und verdient Meister und auch aufsteigen“, sagte Ramon Gehrmann, Trainer des SGV Freiberg, nach der 0:1-Niederlage am Samstag in Balingen. Die TSG präsentierte sich im ersten Heimspiel nach 119 Tagen bärenstark. Hinten ließ sie nichts zu. Die beiden Innenverteidiger Manuel Pflumm und Matthias Schmitz waren bei hohen Bällen stets zur Stelle und auch am Boden gingen sie größtenteils als Zweikampfsieger hervor. „Wir sind hinten gerade auch eine Bank, da kam kaum ein Ball durch. Wenn es mal ein wenig brenzlig geworden ist, haben wir füreinander gefightet“, lobte Lukas Foelsch seine Mitspieler. Der Spielmacher war am Samstag nicht nur wegen seines Siegtreffers in der 24. Minute der überragende Mann auf dem Platz. Offensiv setzte er immer wieder seine Teamkollegen in Szene und hatte in der zweiten Hälfte mit einem „Lattenheber“ Pech im Abschluss. „Um uns zu schlagen, braucht man schon einen richtig guten Tag und den hatte Freiberg nicht. Und von dem her sind wir der verdiente Sieger“, meinte der 30-Jährige, der mit Nils Schuon und Jörg Schreyeck zwei „Sechser“ hinter sich hatte, die ihm am Samstag den Rücken wie gewohnt mustergültig freihielten.

Gerade bei Schreyecks Zweikämpfen war seine ganze Routine zu sehen. Mal packte er die Grätsche aus, um einen Ballverlust seiner Vorderleute auszubügeln, mal nahm er einen Trikotzupfer dankend an, um zu Boden zu gehen und so das Spiel wieder zu beruhigen. „Wir haben uns vorgenommen, hinten zu null zu spielen und vorne auf jeden Fall eine zu machen. Wir wussten, dass es knapp wird und bis zum Schluss war es auch hart umkämpft“, sagte Schreyeck, der auch die gute Defensive lobend erwähnte: „Große Chancen haben wir über das ganze Spiel nicht zugelassen. Für uns war der Sieg für den Rückrundenstart enorm wichtig drei Spiele und sieben Punkte.“