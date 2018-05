Balingen TSG: Schwere Beine, klarer Kopf

Balingen / Marcel Schlegel

Die TSG wird am Freitag in Ravensburg erwartet. Auf dem Weg zur Meisterschaft kann sich die Elf nur noch selber schlagen.

Wenn die Verantwortlichen der TSG Balingen gerade ihr E-Mail-Postfach öffnen, reihen sich dort Nachrichten mit dem Absender „Regionalliga Südwest GbR“ ein. Die Planungen für die kommende Runde laufen also.

Und obwohl es Balingens Trainer Ralf Volkwein nicht gerne hört: Zumindest mit der Aufstiegsrelegation können sie in der Kreisstadt faktisch schon planen. Denn es müsste schon alles verkehrt laufen, würde die TSG in ihren letzten fünf Spielen sogar noch einen möglichen Oberliga-Platz zwei verspielen – angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf den Zweiten FC 08 Villingen sowie sieben Zählern auf Rang drei und den SGV Freiberg. Dazu kommt der Auftritt vom Dienstag, als der Tabellenführer seinen Angstgegner Bahlinger SC mit 4:0 bezwang, und die Tatsache, dass er noch ein Nachholspiel hat. Und dann ist da noch die sensationelle Serie, die der Spitzenreiter bisher hinlegt: Erst zwei Niederlagen gab’s für die TSG, seit 20 Spielen haben die Balinger nicht mehr verloren.

Heißt im Umkehrschluss: Fiele die Volkwein-Elf im Saisonfinale tatsächlich noch auf Relegationsrang zwei zurück, wäre das angesichts der momentanen Luxusposition wohl eine Enttäuschung. Das Ziel ist selbstredend ein anderes: die direkte Meisterschaft und damit der Aufstieg ohne Umwege – es wäre der erste Regionalliga-Einzug in der Vereinsgeschichte.

Vor dem Auftritt (Freitag, 18.30 Uhr, Busabfahrt 14.30 Uhr) beim FV Ravensburg kann der Primus also schon mit dem Aufstieg planen, zumindest stehen die Chancen ausgesprochen gut. Sieht das Volkwein ähnlich? „Ich plane für Ravensburg – und das war’s“, antwortet der Trainer stoisch. Sorgen macht Volkwein, dass seinen Jungs angesichts der vielen vergangenen und kommenden Englischen Woche(n) allmählich der Akku ausgeht. Schon am Mittwoch um 19.30 Uhr ist der 1. CfR Pforzheim zu Gast. Anzeichen dafür habe er in manchen Phasen schon vernommen, sagt Volkwein, um dann die Sorgenfalten doch gegen einen entschlossenen Blick zu tauschen. Denn es beeindrucke ihn ungemein, wie willensstark seine Truppe am Feiertag auch dann blieb, als die Beine schwer wurden. „Es ist sensationell, was die Mannschaft leistet. Jeder ackert für den anderen, der klare Kopf bezwingt derzeit den müden Körper.“

Gegen Bahlingen zeigte sich die TSG defensiv gefestigt und offensiv gnadenlos: Aus sechs Chancen machten die Kreisstädter vier Tore. Wer also soll die TSG noch aufhalten? Der FV Ravensburg hat das Zeug dazu, den Balingern einen Dämpfer zu verpassen. Das weiß auch Volkwein und verweist auf vergangene „intensive“ und „emotional geführte“ Derbys der beiden württembergischen Mann-schaften. „Ravensburg ist spielerisch stark. Defensiv scheuen sie keinen Zweikampf, da kracht’s regelmäßig – am Boden wie in der Luft“, sagt Volkwein. „Wir brauchen mindestens eine solche Leistung wie gegen Bahlingen.“

Und sollte die TSG am Abend auch Ravensburg schlagen, können die Balinger Verantwortlichen die Relegations-E-Mails der Regionalliga Südwest GbR getrost in den Ordner „erledigt“ verschieben. Dann nämlich dürfte die Meisterschaft wahrlich nur noch Formsache sein.