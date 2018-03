Balingen TSG: Foelsch gelingt Tor des Tages

Balingen / Matthias Zahner

Die TSG Balingen gewinnt das erste Heimspiel im neuen Jahr gegen den SGV Freiberg mit 1:0. Einziges Manko: die Chancenverwertung.

Einen verdienten 1:0-Sieg haben die Balinger Oberliga-Fußballer gegen den SGV Freiberg in der heimischen Bizerba-Arena eingefahren. Vor 650 Zuschauern erzielte der starke Lukas Foelsch das Tor des Tages.

Für die Gäste, die nach der Niederlage in Balingen nun Sechster sind, begann die Partie äußerst unglücklich. Ihr Kapitän Steven Körner fiel nach einem Foul an Patrick Lauble auf seine ohnehin schon lädierte Schulter und musste wenig später ausgewechselt werden. Den folgenden Freistoß aus rund 20 Metern nutzte TSG-Kapitän Manuel Pflumm für einen ersten Warnschuss in Richtung des Freiberger Gehäuses – ein halber Meter fehlte (3. Minute). Der Aufsteiger tauchte erstmals aussichtsreich in der achten Minute im Balinger Strafraum auf. Die TSG klärte einen Eckball nicht entscheidend und Tobias Fausels Volleyabnahme strich am Pfosten haarscharf vorbei (8.).

Kaan Akkayas Freistoß köpfte Marcel Sökler zum Balinger Linksfuß zurück. Der fand mit seiner Flanke den Kopf von Pflumm und der wiederum den völlig frei stehenden Foelsch. Der Balinger Spielmacher blieb eiskalt und markierte das 1:0 (24.). Foelsch war auch Ausgangspunkt der nächsten Chance für den Primus: Der 30-Jährige stibitzte einem Gästespieler den Ball, passte auf Lauble, der aber einen Schlenker zu viel machte und beim Abschluss entscheidend gestört wurde. In der 30. Minute begann die beste Phase des SGV. Aus einem Balinger Eckball und einem Ballverlust von Fabian Kurth resultierte eine Drei-gegen-eins-Situation. Hakan Kutlus Schuss blockte Nils Schuon (31.). Savino Marotta bediente in der 38. Minute Kutlu, diesmal kratzte Adrian Müller den Versuch von der Linie. Kurz vor der Pause hatte Akkaya die Möglichkeit zum 2:0, doch ihm versprang der Ball auf dem holprigen Balinger Rasen.

Nach der Pause war die Mannschaft von Trainer Ralf Volkwein weiterhin die gefährlichere. Foelsch behielt in der 57. Minute die Übersicht und legte quer zu Akkaya. Der 22-Jährige fand in SGV-Torwart Pascal Nagel aber seinen Meister. Der 60 Sekunden zuvor ins Spiel gekommene Daniel Seemann stand in der 69. Minute alleine vor Nagel. Anstatt den Ball am SGV-Torwart vorbeizuschieben, wollte er ihn umkurven und legte sich den Ball zu weit vor – Chance vertan. Zuvor hatte Foelsch den TSG-Angreifer überragend bedient. Foelsch traf mit einem Heber in der 72. Minute nur die Latte und Seemanns Nachschuss fand ebenfalls nicht den Weg ins Tor. Auf der anderen Seite wäre Kutlu alleine auf Marcel Binanzer zugelaufen, wenn ihn Schiedsrichter Andreas Reuter nicht zurückgepfiffen hätte – Abseits, äußerst knapp (73.). In dem befand sich auch Hannes Scherer, als er Nagel überwand. Erneut hatte Foelsch einen seiner Mitspieler mustergültig in Szene gesetzt (81.). So blieb es beim verdienten Heimsieg der TSG.