Balingen TSG trifft auf den Bahlinger SC

Balingen / Marcel Schlegel

Nach Weinheim ist vor Bahlingen: Nach dem 2:0-Pflichtsieg beim Schlusslicht erwartet die TSG Balingen am Dienstag den BSC.

Pflicht erfüllt – nicht mehr, aber auch nicht weniger: Spitzenreiter TSG Balingen hat beim Oberliga-Schluss-licht TSG Weinheim hoch verdient mit 2:0 (1:0) gewonnen und marschiert weiter der Meisterschaft entgegen.

Schon nach sechs Minuten hatte Patrick Lauble die Balinger Führung auf dem Fuß, sein Abschluss strich abgefälscht am Tor vorbei. Nach 24 Minuten schoss Lukas Foelsch aus 18 Metern drüber, dann scheiterte Marc Pettenkofer nach Schuon-Flanke aus kurzer Distanz an Levent Cetin (27. Minute). Lauble bediente Foelsch, der fand ebenfalls im Weinheimer Torhüter seinen Meister (38.). In der 44. Minute dann das überfällige 0:1: Pettenkofer eroberte im Mittelfeld das Leder zurück, schüttelte einen Weinheimer ab und legte auf Lauble quer, welcher sich nicht zweimal bitten ließ. Nach der Pause hatte Yannick Schneider die einzige Chance der Gastgeber, doch TSG-Keeper Julian Hauser vereitelte seinen Abschluss aus 16 Metern (49.). Das Spiel verlor an Fahrt, die TSG derweil nicht ihre Souveränität. Foelsch spielte Pettenkofer frei – drüber (78.). Lauble schickte Stefan Vogler auf die Reise, der zögerte im direkten Duell mit Cetin zu lange und verpasste das 0:2. Den Deckel machte schließlich Lauble drauf. Per Kopf traf er in der Nachspielzeit (90.+2).

Nunmehr sind für die Kreisstädter im Aufstiegsrennen die entscheidenden Wochen angebrochen. Schon am Dienstag (15 Uhr, Bizerba-Arena) geht’s für die TSG ins fünftletzte Saisonspiel. Dann erwartet die Volkwein-Elf den Tabellenneunten Bahlinger SC, der am Wochenende gegen den drittplatzierten SGV Freiberg mit 2:4 verlor. Auch Balingens Verfolger FC 08 Villingen gab sich keine Blöße, der Oberliga-Zweite besiegte Backnang mit 3:1. Am Freitag (18.30 Uhr) muss die TSG zudem beim FV Ravensburg antreten, dem Tabellenfünften. Sollte die Volkwein-Elf diese beiden Gratmesser meistern, dürfte sie auf ihrem Aufstiegsmarsch kaum noch aufzuhalten sein. Indes, ein vorläufiges Endspiel könnte der TSG am vorletzten Spieltag (12. Mai) bevorstehen, wenn der aktuell viertplatzierte FSV 08 Bissingen in der Eyachstadt gastiert.

Zum Gegner am Dienstag: Am Kaiserstuhl wissen sie, wie sich „Regionalliga“ anfühlt. In der Saison 2014/15 hatte sich der Bahlinger SC als Oberliga-Vizemeister über die Aufstiegsrunde für die vierte Liga qualifiziert – es war der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Zu eben diesem fehlt der TSG nicht mehr viel. Vor dem Duell der beiden Ba(h)linger Oberligisten führt die TSG die Tabelle mit vier Zählern Vorsprung auf Villingen (ein Spiel mehr) an.

Stefan Ummenhofer jedenfalls würde den Eyachstädtern den Aufstieg gönnen. „Ich traue der TSG die Meisterschaft absolut zu. Dafür brauchen sie noch nicht mal die Punkte gegen uns“, sagt der BSC-Funktionär. „Der Verein hat sich auf und neben dem Platz immer weiter professionalisiert und zeichnet sich neben dem Fußballerischen auch durch einen starken Teamgeist sowie die notwendige Konstanz aus“, so Ummenhofer. Und das Ziel des BSC am Dienstag beim Branchenführer Balingen? „Für uns geht es nur noch darum, die Saison gut zu Ende zu spielen. Das wollen wir auf jeden Fall tun und der TSG möglichst ein Match auf Augenhöhe liefern.“