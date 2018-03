Balingen TSG schlägt zweimal zurück

Balingen / Matthias Zahner

Der FC 08 Villingen erspielt sich im Derby-Gipfel gegen die TSG Balingen zwar mehr Chancen, muss sich aber mit einem 2:2 begnügen.

Die TSG Balingen hat sich am Freitagabend im Oberliga-Spitzenspiel vom FC 08 Villingen 2:2-Unentschieden getrennt. Für den gastgebenden Tabellenführer war das Remis vor der Rekordkulisse von 2200 Zuschauen schmeichelhaft.

Besser in die Partie, die aufgrund des großen Zuschauerandrangs mit fünfminütiger Verspätung begann, fanden die Gäste. Teyfik Ceylan visierte das Lattenkreuz an, aber TSG-Keeper Marcel Binanzer lenkte den Ball über das Tor (8. Minute).

Nur vier Minuten später klingelte es im Kasten der Balinger: Eine Flanke von Tobias Weißhaar vollendete Christian Giles Sanchez per Fallrückzieher aus elf Metern zum 1:0. Die Führung ging in Ordnung. Balingen war bis dato noch nicht in der Begegnung angekommen und Villingen das agilere Team.

Nach 18 Minuten bediente Kaan Akkaya mit einem Freistoß Manuel Pflumm. Der brachte den Ball aber nicht gedrückt – drüber. Diese Chance ließ den Ligaprimus aufwachen. Und das machte sich sogleich bezahlt: Jörg Schreyeck steckte auf Cedric Guarino durch, der zunächst an FC 08-Keeper Christian Mendes Cavalcanti scheiterte. Der Ball landete aber vor den Füßen von Akkaya, der mit einem satten Linksschuss zum 1:1-Ausgleich traf (22.). Beide Teams agierten nun mit offenem Visier.

In der 27. Minute wollte FC 08-Trainer Jago Maric einen Elfmeter für sein Team. Gäste-Angreifer Nedzad Plavci ging bei einem Zweikampf mit Pflumm zu Boden, doch Schiedsrichter Tobias Fritsch aus Mainz entschied auf Abstoß für die TSG. Um Haaresbreite verpasste Plavci die erneute Führung: Weißhaar hatte zuvor eine Ecke von Giles Sanches zum Villinger Torjäger verlängert (36.). Kurz vor der Pause schätze Binanzer eine Freistoßflanke falsch ein, sodass Giles Sanchez am langen Pfosten zu einer Kopfballgelegenheit kam (44.).

Nach dem Seitenwechsel war der Tabellenzweite das präsente Team. Vor allem mit Plavci, Ceylan und Giles Sanchez hatten die Balinger ihre Schwierigkeiten. Plavci nahm in der 58. Minute Maß, blieb aber mit seinem Freistoß aus 19 Metern in der TSG-Mauer hängen. Ob Binanzer an die Kugel noch herangekommen wäre? Fraglich.

Die Gäste wirkten aggressiver und hatten mehr vom Spiel. Folgerichtig die erneute Villinger Führung: Einen Eckball klärte die TSG nur unzureichend und Plavci zimmerte den Ball volley ins lange Eck zum 2:1 (62.). Aber Balingen schlug kurz darauf erneut zurück: Lukas Foelsch chippte einen Freistoß von der Mittellinie auf Lauble, der mit dem Rücken zum Tor den herauseilenden Mendes Cavalcanti per Kopf überlupfte – 2:2 (67.).

Der Tabellenführer war mit dem Remis zufrieden und auch der FC 08 wollte nicht mehr zu viel riskieren. So blieb es beim 2:2. Durch den Punkt hat die TSG weiter sechs Zähler Vorsprung auf Verfolger Villingen.