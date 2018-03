Balingen TSG hat Spitzenspiel abgehakt

Balingen / Matthias Zahner

In Balingen haben sie das Unentschieden gegen Villingen genau analysiert. Am Donnerstag steht das Nachholspiel in Göppingen an.

Das Spitzenspiel gegen den FC 08 Villingen hat die TSG Balingen nach gründlicher Aufarbeitung abgehakt. Am Donnerstagabend (18 Uhr) wartet auf die TSG Balingen die Auswärtspartie auf dem Kunstrasen beim 1. Göppinger SV.

„Die vielleicht schlechteste Saisonleistung in den 21 bisherigen Spielen“, attestiert TSG-Trainer Ralf Volkwein seinem Team nach dem 2:2-Unentschieden gegen Villingen am Freitagabend. „Und das ausgerechnet vor so einer Kulisse“, hadert der 45-Jährige. 2200 Zuschauer waren vergangenen Freitagabend in die Bizerba-Arena gekommen, um das Duell Erster gegen Zweiter mitzuerleben.

„Wir haben darüber diskutiert, warum wir nicht das Maximale haben abrufen können. Villingen war einfach präsenter, wir hingegen sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, blickt Volkwein zurück. Beispielsweise hätte sein Team vor dem 0:1 die Flanke von Tobias Weißhaar verhindern können, meint der TSG-Trainer. Adrian Müller und Nils Schuon waren zwar in der Nähe von Weißhaar, aber letztendlich zu passiv. Der Villinger brachte den Ball in die Mitte, wo Cristian Giles Sanchez mit einem Mix aus Seitfall- und Fallrückzieher vollendete. Vor dem 1:2 wäre Patrick Lauble eigentlich in der besseren Position gewesen. Doch Tevfik Ceylan ging energischer in den Zweikampf und so kam der Ball zu Nedzad Plavci, der ihn aus der Luft in den Winkel bugsierte.

Trotzdem gewann Volkwein dem Unentschieden auch etwas Positives ab: „Wir sind zweimal zurückgekommen, das haben so viele Mannschaften gegen Villingen noch nicht geschafft.“ Nun gelte es aber, das Spiel abzuhaken und nach vorne zu schauen. Denn: „Gegen Göppingen wird es verdammt schwer“, mahnt Volkwein und fährt fort: „Das ist eine kompakte, spielstarke und zweikampfstarke Truppe, die Spieler in ihrer Reihe hat, die ein Spiel alleine entscheiden können.“ Er denke da an Kevin Dicklhuber, der mit seinem linken Fuß gefährliche Standards vor das Tor bringe. „Es werden Kleinigkeiten entscheiden“, so der Coach.

Derweil ist Volkwein nicht entgangen, dass Freiberg durch seinen Erfolg am Samstag näher an den Tabellenführer herangerückt ist. „Freiberg hat Stand jetzt vier Punkte Rückstand. Wir stehen nun vor vier Englischen Wochen. Da kann innerhalb von einer Woche viel passieren“, lässt der Wehinger wissen. Dass die TSG zwei Spiele weniger als der Zweitplatzierte Freiberg hat, lässt den TSG-Trainer kalt: „Die Nachholspiele zähle ich nicht. Das eine Spiel gegen Pforzheim ist erst im Mai.“

Deshalb fokussiert sich Volkwein auf die heutige Partie, bei der Sascha Eisele nach überstandener Krankheit wohl noch pausieren wird, sonst aber alle Spieler – die Langzeitverletzten ausgenommen – an Bord sind. „Ich erwarte von meinem Team, dass es ein anderes Gesicht zeigt wie gegen Villingen“, gibt Volkwein vor.

Da die Göppinger im Stadion kein Flutlicht haben, laufen die Teams auf dem Kunstrasenplatz auf. „Der Kunstrasen in Göppingen gehört zu der neueren Sorte“, erklärt Volkwein, „das ist kein Nachteil.“ Auch für den Gegner ist der Platz kein Handicap. „Auf unserem Kunstrasen haben wir noch kein Spiel verloren“, sagt SV-Spielleiter Ingolf Miede.