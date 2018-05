Balingen TSG glänzt mit 4:0-Heimsieg

Balingen / Marcel Schlegel

Gnadenlos effizient zeigte sich am Dienstag die TSG Balingen beim 4:0-Heimsieg über den Bahlinger SC.

Es könnte, es müsste doch der finale Schritt in Richtung Regionalliga gewesen sein. Dank einer beeindruckenden Effizienz und einer überzeugenden Defensivleistung hat die TSG Balingen am Dienstag den Bahlinger SC mit 4:0 besiegt.

Gleichzeitig patzte die Konkurrenz: Villingen kam in Karlsruhe nicht über ein 0:0 hinaus und Bissingen spielte in Oberachern nur 2:2. Fünf Spiele vor dem Saisonende weist der Tabellenführer aus der Eyachstadt nun ein Sechs-Punkte-Polster auf Villingen auf und darf noch einmal mehr antreten.

Druckvoll begann die TSG das Duell. Nach acht Minuten erkämpfte sich Sascha Eisele im Zusammenspiel mit Patrick Lauble den Ball, flankte diesen flach in die Strafraummitte, wo ein Bahlinger per Kopfball klärte. Zwei Minuten später fiel bereits das 1:0. Jörg Schreyeck schickte Lukas Foelsch mit einem Steilpass. Der Routinier lief arg bedrängt in den BSC-Strafraum ein, doch anstatt abzuschließen legte Foelsch auf Marc Pettenkofer quer – und der netzte ein (10. Minute). Dann witterte Bahlingen seine Chance. Nach einer Freistoßflanke setzte sich Fabian Nopper am langen Pfosten im Luftduell durch, TSG-Keeper Marcel Binanzer war aber zur Stelle (15.).

Nach dem Führungstreffer zog sich die TSG etwas zurück, überließ dem BSC die Spielgestaltung. Die Taktik ging auf: Denn gegen das gut getimte Forechecking tat sich die Kaiserstuhl-Elf schwer und machte Fehler, die die Kreisstädter im Stile eines Spitzenreiters ausnutzten. Nach einem solchen Ballverlust spielte Lauble in der 44. Minute Pettenkofer am BSC-Strafraum frei und „Pette“ traf zum 2:0. Felix Higl zwang anschließend Binanzer mit einem Fernschuss noch zu einer Flugeinlage – dann war Pause (45.+1).

In der 52. Minute leitete Foelsch einen Ball auf die Außenbahn weiter und bekam diesen postwendend zurück. Foelsch schien einen Schritt zu spät dran zu sein, irritierte so seinen Gegenspieler – und nach einem Bahlinger Querschläger staubte Lauble aus zehn Metern zum 3:0 ab. Von allen Seiten bedrängt, behielt Foelsch in der 58. Minute den Ball am Fuß und zirkelte diesen aus halbrechter Position an den Innenpfosten. Nach einer abgewehrten Ecke versuchte es Lauble aus der Nahdistanz mit einer Direktabnahme, aber BSC-Keeper Dennis Müller parierte (60.).

Die TSG zog sich nun noch mehr zurück. Der BSC kombinierte gefällig, aber spätestens am Strafraum war für die Gäste Schluss. Einzige Ausnahme war Santiago Fischers Fallrückzieher. Binanzer lenkte den Ball zuerst an die Latte und bekam ihn im Nachfassen zu greifen (78.). Stefan Vogler machte in der 86. Minute dann den Deckel auf den Sieg. Das Tor zum 4:0 gehörte jedoch zur Hälfte Pettenkofer, der die halbe Bahlinger Hintermannschaft abschüttelte und noch das Auge für seinen Mitspieler hatte (86.).