Balingen TSG dreht 0:2-Rückstand

Balingen / Michael Schneider

Beim 1. Göppinger SV schafft Balingen nach der Pause noch den Ausgleich. Unter dem Strich wertet die TSG das 2:2 als Erfolg.

Es war ein intensives Oberliga-Duell unter dem Hohenstaufen. Zur Pause führte der Außenseiter verdient mit 2:0, doch der Tabellenführer schaffte nach einer Leistungssteigerung noch den Ausgleich. Am Ende war sogar der Sieg möglich.

Francis Chiagaemezu Ubabuike steht stellvertretend für die anfänglichen Schwierigkeiten, welche die TSG in Göppingen hatte. In drei Aktionen machte er seinen Balinger Kontrahenten das Leben so richtig schwer, zwei Mal davon landete das Leder schließlich im Kasten. In der 19. Minute drang Ubabuike nach einem schnell ausgeführten Freistoß in den TSG-Strafraum ein und vollendete unhaltbar für Balingens Torhüter Marcel Binanzer zum 1:0. In der 27. Minute verpasste Ubabuike nur um Haaresbreite das Balinger Gehäuse, ehe er in der 35. Minute das 2:0 erzielte. Mit seinem kongenialen Angriffspartner Shaibou Oubeyapwa kombinierte er sich stark durch und netzte nervenstark.

Im zweiten Durchgang lief allerdings von Wiederanpfiff weg einiges, wenn nicht alles besser bei den Balingern. Nicht nur die Akteure auf dem Feld schraubten ihre Performance merklich nach oben, auch Trainer Ralf Volkwein leistete beste Arbeit. In der 51. Minute brachte Volkwein seinen Angreifer Patrick Lauble für Mittelfeldspieler Jörg Schreyeck ins Spiel. Keine 120 Sekunden später schaffte die TSG den Anschluss. Daniel Seemann setzte Lauble in der 53. Minute in Szene. Der traf trocken zum 1:2.

„Eine schöne Kombination“, urteilte TSG-Funktionär Ralph Conzelmann, „der Ball blieb am Boden. Das sah in dieser Aktion zum ersten Mal nach Fußball aus.“ Der Spitzenreiter übernahm nun sukzessive die Kontrolle, die TSG war Pilot und Göppingen nur noch Passagier im eigenen Flieger. In der 57. Minute verpasste Hannes Scherer noch den möglichen Ausgleich. In der 70. Minute war es aber soweit: Kaan Akkaya wurde im Strafraum der Göppinger unfair vom Ball getrennt, Schiedsrichter Tobias Eisele entschied völlig unstrittig auf Strafstoß. Wie so oft übernahm auch diesmal Manuel Pflumm die Verantwortung und besorgte den 2:2-Endstand. Die Doppelchance der Teams zum Sieg in der 86. und 87. Minute, als zunächst Balingens Matthias Schmitz am Göppinger Keeper Kevin Rombach scheiterte und quasi im Gegenzug TSG-Goalie Binanzer in höchster Not gegen Oubeyapwa rettete, änderte daran schließlich nichts mehr.

Nach dem Remis an der Hohenstaufenstraße fühlen sich die Balinger gut gerüstet für das Gastspiel am Ostermontag beim SV Spielberg (15 Uhr). „Göppingen ist ein Gegner, der von Haus aus gut ist“, bekräftigte Conzelmann den Wert der Punkteteilung. Er fügte hinzu: „Göppingen war auch bereits in den vergangenen Wochen gut und hat mit Oubeyapwa und Ubabuike zwei überragende Außen, die uns massiv Probleme bereiteten. Wir haben erst nach der Pause begonnen, Fußball zu spielen – waren druckvoller, sind deutlich früher angelaufen, hatten insgesamt mehr Präsenz. Vielleicht auch, weil wir nach dem 0:2 mit dem Rücken zur Wand standen.“