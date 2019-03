Lukas Foelsch und Marc Pettenkofer haben der TSG Balingen gegen Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf einen souveränen 3:1-Sieg beschert. Mit dem neunten Heimerfolg verbesserte sich der Aufsteiger auf Rang neun.

Sieben Monate war er weg, Mittelfußbruch und Rehazeit. Und eigentlich hatte Lukas Foelsch am Wochenende in der U23 der TSG Balingen auflaufen sollen, um sich wie in den Vorwochen wieder an die erste Mannschaft heranzutasten.

Doch Ralf Volkwein, der Trainer des württembergischen Regionalliga-Aufsteigers, überlegte es sich anders, stellte seinen Routinier am Samstag beim 3:1 gegen Tabellenletzten kurzfristig von Beginn an im offensiven Mittelfeld auf.

Und Foelsch dankte es seinem Coach mit dem Treffer zum 1:0, der Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:0 und einem insgesamt starken Auftritt, mit dem die TSG sieben Spieltage vor Schluss die Hoffenheimer U21 vom neunten Tabellenplatz verdrängte.

„Ich bin froh, dass ich endlich wieder mit den Jungs auf dem Platz stehen darf“, sagte Foelsch nach 90 einseitigen Minuten, in denen die TSG den Regionalliga-Letzten aus Stadtallendorf durchgehend beherrschte.

„Für mich war es ein emotionales Tor“, so der 31-Jährige. Nach der jüngsten 0:5-Klatsche beim 1. FC Saarbrücken unter der Woche sei es wichtig gewesen, mit einem Sieg im Abstiegskampf zurückzukommen, so Foelsch. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut, in der zweiten haben wir es besser gemacht.“

Nach einer, in der Tat, durchschnittlichen ersten Hälfte mit wenigen Chancen, vielen Zweikämpfen und noch mehr hohen Bällen, erwischte die Volkwein-Elf auf dem holprigen Rasen nach der Pause einen blendenden Beginn:

Sascha Eisele, auf der linken Seite nach vorne wie hinten wieder mal ein Aktivposten, stahl seinem Gegenspieler den Ball und flankte diesen von der Grundlinie aus zur Mitte. Stadtallendorfs Keeper Hrvoje Vincek fälschte noch ab, in der Mitte musste Foelsch nur noch zum 1:0 (47.) einköpfen.

Zwei Minuten später sagte der Stadionsprecher vor der Minuskulisse von knapp 750 Zuschauern in der Bizerba-Arena erneut Foelsch als Torschützen durch. Das jedoch war dann selbst dem Blondschopf zu viel des Guten.

Vor dem Anspiel zeigte Foelsch auf seinen Teamkollegen Marc Pettenkofer und klärte die Verwechslung auf. Pettenkofer nämlich hatte in der 49. Minute das 2:0 erzielt:

Kaan Akkaya mit einer scharfen Hereingabe von rechts, im Strafraum mischte zwar erneut Foelsch mit, am Ende landete das Leder jedoch zuerst auf dem Kopf von „Pette“ und dann hinter der Linie.

Es folgte der dritte Treffer der Gastgeber, eine Coproduktion der beiden Matchwinner, zu der Volkwein später ergänzte: „Ich freue mich vor allem für Luki. Er musste lange warten. Und den Schnittstellen-Pass vor dem dritten Tor spielt nicht jeder.“

Diesen hatte der frühere Aalener Foelsch in der 67. Minute erneut auf den eingelaufenen Pettenkofer gespielt, der den Eintracht-Torwart umkurvte und das Leder zum 3:0 im Tor ablegte.

Pettenkofer, der ein klasse Spiel machte, hatte schon in der ersten Halbzeit die Großchance zur Führung vergeben, als Nils Schuon zunächst Vincek überlupfte, der Ball an die Latte sprang und „Pette“ danach per Seitfallzieher das leere Tor verfehlte (41.).

Vor Pettenkofers zweitem Tor hätte Kaan Akkaya treffen können: Von Schuon per Chipp-Pass bedient, setzte er seinen Volley zu hoch an (52.).

Die Gäste aus Mittelhessen, für die die Situation im Abstiegskampf Woche für Woche aussichtsloser wird, nutzen ihre einzige Chance zum 3:1-Endstand:

Felix Nolte lief von halbrechts in den Strafraum ein und tunnelte TSG-Torspieler Marcel Binanzer, der für den angeschlagenen Julian Hauser im Kasten stand (78.). Ein vermeidbarer Ehrentreffer – geschenkt.