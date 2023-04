Im Vorfeld der Auswärtspartie beim Bahlinger SC stellte die TSG Balingen Fußball am Freitagmittag ihren neuen Geschäftsführer vor. Der 33-jährige Tübinger Jonathan Annel setzte sich in einer Bewerbungsphase über mehrere Runden gegen 34 Teilnehmer durch und beerbt somit den bisherigen Geschäftsführer Jan Lindenmair, den es bekanntlich in die Wirtschaft zieht. „Nachdem uns Jan Lindenmair seinen Abschied mitgeteilt hat, haben wir vor zwei Monaten umgehend mit der Bewerbungsphase begonnen. Neben 35 schriftlichen Bewerbungen gingen auch zahlreiche mündliche Anfragen bei uns ein“, freute der 1. Vorsitzende Eugen Straubinger, über das große Interesse an der Ausschreibung.

„Es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, vor Jahren einen hauptamtlichen Geschäftsführer einzustellen. Jan Lindenmair hat maßgeblichen Erfolg daran, dass wir aktuell in der Regionalliga eine gute Rolle spielen. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir nun mit Jonathan Annel weiterführen, der nicht nur aus der Region stammt und große Fußball-Kompetenz mitbringt, sondern sich auch mit unserer Vision 2030 absolut identifiziert“, gab der Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich Sülzle zu Protokoll und ergänzte: „Es war am Ende keine Entscheidung gegen die anderen Kandidaten, sondern ganz klar eine Entscheidung für Jona. Er hat eine beeindruckende Vita und in Tübingen gezeigt, dass er aus wenig, viel machen kann. Wir wissen, dass wir in der Regionalliga eine Außenseiterrolle einnehmen und brauchten deswegen Leute, die hungrig sind und das mit Herzblut machen.“ Annel, der bereits seit einem halben Jahr als Berater für die Jugend der TSG Balingen fungiert, machte deutlich, dass er Bock auf den Job hat. „Das Zusammenspiel zwischen professionellen Strukturen und dem Ehrenamt kannte ich so bisher nicht. Das hat mich in den vergangenen Monaten, in denen ich schon etwas hinter die Kulissen schauen durfte, sehr beeindruckt. Dies war dann auch Grund, warum ich meine Bewerbung hier abgegeben habe“, so der neue Geschäftsführer der TSG Balingen Fußball. Annel wird seine Stelle am 1. Juli offiziell antreten, wird bis dahin aber schon von Jan Lindenmair eingearbeitet.