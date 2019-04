Erst spät fiel die Entscheidung zwischen Frommern 2 und Dottern-hausen 2. Nach 80 Minuten erzielte der TSV das 1:0.

In zwei Staffeln der Kreisliga B standen am Wochenende Nachholspiele auf dem Programm. So musste sich in der B 2 der SV Dotternhausen 2 knapp mit 0:1 gegen die Reserve des TSV Frommern geschlagen geben, die SG Isingen/Brittheim feierte einen 3:1-Erfolg vor heimischer Kulisse gegen die SG Weildorf/Bittelbronn.

Im einzigen Spiel der Kreisliga B 3 ging es torreich zu. Der FC Wessingen konnte sich gegen die den FV Bisingen 2 souverän mit 6:1 durchsetzen. Damit kletterte der FCW auf den vierten Tabellenplatz.