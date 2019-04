Die Überraschungen blieben aus. Straßberg und Ringingen wahrten die weiße Weste.

In den drei Staffeln der Kreisliga B ist am Wochenende der erste offizielle Spieltag des Jahres über die Bühne gegangen. Die Meisterschaftsanwärter und auch deren Verfolger gaben sich dabei keine Blöße.

Kreisliga B1

Ein neues Jahr, doch das alte Bild: Die Reserve des TSV Straßberg 2 bleibt in der Kreisliga B 1 unbezwingbar. Zum Auftakt steht ein 3:1-Erfolg über Türkspor Winterlingen zu Buche. So schraubte der Ligaprimus sein Punktekonto auf 39 Zähler.

Auch der ärgste Aufstiegskontrahent, Rot-Weiß Ebingen 2, startete mit einem 3:1-Sieg gegen die SG Stetten a.k.M/ Schwenningen 2 und steht nun bei 31 Zählern. Dahinter kam es zum Verfolgerduell zwischen den zweiten Mannschaften des FC Pfeffingen und des TSV Harthausen.

Dabei wahrten die Scher-Kicker mit einem Auswärtserfolg ihre Chance auf den Relegationsrang. „Wie erwartet war das erste Spiel nach der Winterpause zerfahren“, gab der spielende TSV-Coach Marc Schober zu Protokoll, „es war nicht wirklich schön anzusehen und hatte beidseitig mit Fußball wenig zu tun.“

Er sei dennoch zufrieden, auswärts in Pfeffingen zu gewinnen und darüber hinaus noch die Null zu halten, sei nie leicht. Pfeffingen 2 rutscht nach der 0:2-Niederlage im Tableau hinter die Spvgg Truchtelfingen, die zu Hause gegen den Vorletzten Zillhausen mit 2:0 die Oberhand behielt.

Kreisliga B2

Nach dem Auftakt hat sich an der Tabellensituation in der Kreisliga B 2 nichts verändert. Der Branchenführer Isingen/ Brittheim entschied sein Heimspiel gegen die gemeinsame „Zweite“ des SV Gruols und des SV Heiligenzimmern mit 2:1 für sich und grüßt mit 31 Punkten nach zwölf Spielen weiterhin von ganz oben.

Aber auch die Jäger machten ihre Hausaufgaben. Die Spvgg Binsdorf fertigte vor heimischer Kulisse die SG Weildorf/Bittelbronn 2 mit 5:1 ab und bleibt mit 28 Punkten auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Noch deutlicher wurde es in Frommern, die Reserve der Eyachstädter schickte die „Zweite“ des TSV Geislingen mit 10:0 nach Hause.

Trillfingen 2 ließ derweil beim 2:2-Unentschieden gegen den Vorletzten Rangendin-gen/Stetten 2 Federn und hat mit 21 Zählern nur noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg.

Kreisliga B3

Knapp entgangen ist der Spitzenreiter Ringingen seinem ersten Punktverlust in der Kreisliga B 3. Erst kurz vor Schluss netzte Jens Pfister im Spiel gegen den FC Wessingen zum 2:1 für den Tabellenführer.

„Es war ein hart umkämpftes Spiel, beide Mannschaften hatten genügend Chancen, um Tore zu erzielen“, resümiert SV-Trainer Patrick Ott, „zum Schluss war das Quäntchen Glück bei uns und somit haben wir gewonnen.“ Mit dem zwölften Sieg im zwölften Spiel bleibt die Bilanz der Kicker aus dem Burladinger Ortsteil makellos – und das ist auch dringend nötig.

Denn nur eine marginal schlechtere Punkteausbeute weist die SG Stein/Boll vor. Mit einem 1:0-Auswärtserfolg gegen Hörschwag 2 fuhren die Mannen von Armin Roth ihren elften Saisonsieg ein und bleiben mit 33 Punkten in Lauerstellung. In der unteren Tabellenregion kam es derweil zum Derby zwischen den Reserven aus Bisingen und Steinhofen. Dabei zeigten sich die Kuhloch-Kicker in bester Torlaune und überrollten ihre Nachbarn mit 7:2.