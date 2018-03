Steinhofen SV und Gruol trennen sich unentschieden

Steinhofen / Matthias Zahner

Mit 0:0 trennte sich am Sonntag der FC Steinhofen im Heimspiel vom SV Gruol.

Wahrlich keinen Fußball-Leckerbissen haben die Zuschauer auf dem Steinhofener Sportgelände geboten bekommen. Der zu dieser Jahreszeit übliche, holprige Rasen hatte daran aber maßgeblichen Anteil.

„Ich denke, die Chancenverwertung war nicht zu 100 Prozent da, aber wir hatten deutlich mehr Chancen“, sagte Gruols Trainer Denis Gonszcz. Die Gäste waren in den ersten 45 Minuten die klar bessere Mannschaft, hatten mehr vom Spiel und in Danny Schmid den auffälligsten Akteur des ersten Abschnitts. Nach vier Minuten zog er aus rund 20 Metern ab, sein Schuss landete abgefälscht über dem Kasten der Hausherren. Den anschließenden Eckball führte Schmid kurz auf Heiko Belser aus, der sich drehte und mit links nach innen flankte, aber keinen Abnehmer fand (5. Minute). Wenig später ließ Gruols spielender Co-Trainer Andreas Kohle auf Höhe der Mittellinie auf Schmid klatschen, der ungehindert bis zum Sechzehnmeterraum der Hausherren laufen durfte. Doch sein zentraler Abschluss landete in den Armen von FC-Torhüter Deniz Sakat (8.). Und auch in der Folge investierte der SVG mehr ins Spiel: Simon Flaiz verfehlte mit der Innenseite das Gehäuse (11.) und Kohle wurde nach Zuspiel von Schmid abgedrängt, sodass sein Abschluss am Tor vorbei ging (15.). 60 Sekunden später behielt Kohle die Übersicht und legte per Kopf auf Belser zurück, der aber in Rücklage wegrutschte.

Steinhofen versuchte gar nicht erst, sich hinten raus zu kombinieren. Sakat, der für seine weiten Abschläge bekannt ist, drosch die Kugel bei jeder sich bietenden Gelegenheit bis an den gegnerischen „Sechzehner“. Doch dort waren die beiden Innenverteidiger Marcel Egger und Fabius Siedler stets zur Stelle und klärten vor den lauernden Angreifer Nexhat Bajraktaraj und Carsten Karrer. Letzterer hatte aus 14 Metern und zentraler Position die Gelegenheit, den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. Doch der Ball rutschte ihm über den Schlappen (26.). Zuvor versprang aber – wie so häufig – das Spielgerät. „Auf dem Rasen war, glaube ich, nicht mehr drin, als lange Bälle zu spielen“, meinte FC-Trainer Dionis Mavraj. „Wir wollten hinten kein Risiko eingehen – nicht, dass wir da den Ball verstolpern. Aber vorne wollten wir auch Fußball spielen – ganz klar.“ Das taten – den Platzbedingungen entsprechend – aber nur die Gäste: Marius Pfister ließ Sercan-Tamer Gülveren ins Leere laufen, brachte aber hinter seinen Linksschuss keinen Druck (28.). Der agile Schmid setzte in der 35. Minute Kohle in Szene, der aber den Ball nicht voll traf.

Die bis dato beste Chance für den SVG vergab Mehmet-Turan Adibelli: Marius Pfister hatte sich gut durchgesetzt und seinen Mitspieler bedient. Sakat verkürzte allerdings den Winkel und krallte sich den Ball. Der Torwart der Hausherren stand auch im Mittelpunkt der nächsten Aktion: Sakat beschwerte sich bei Schiedsrichter Tobias Fritz (Hagelloch) und bekam deshalb Gelb. Das hatte einen indirekten Freistoß zur Folge – drei Meter vor dem Tor. Fabius Siedler tippte den Ball an und Schmid hämmerte ihn in die Mauer (39.). „Wir hätten hier einen ‚Dreier‘ verdient gehabt“, meinte Gonszcz, dessen Team nach Wiederanpfiff erneut durch Marius Pfister gefährlich vor dem Tor auftauchte. Sakat war aber wieder auf dem Posten (53.). Anschließend passierte eine halbe Stunde lang nichts. In der 84. Minute hätte Selcuk Bahadir seinen Sturmpartner Marius Pfister bedienen können, Bahadir versuchte aber vom „Sechzehner“-Eck selbst sein Glück und vergab.

„Der letzte Pass hat einfach gefehlt. Entweder ist der Ball versprungen oder nicht richtig gelegen“, haderte Gonszcz mit den Bedingungen. Fünf Minuten vor dem Alblauf der regulären Spielzeit hatten die Gastgeber ihre einzige Torchance des Spiels: Mavraj schlenzte einen Freistoß aus 22 Metern aber knapp über das Tor. Steinhofens Ikbal Karaoglanoglu brannten kurz darauf die Sicherungen durch. Er trat gegen Axel Pfister nach und Fritz zückte die rote Karte (87.).