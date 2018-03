Straßberg Straßberg beendet Durststrecke

Straßberg / SMI/MZ

Der abstiegsbedrohte Landesligist TSV schaffte den Befreiungsschlag, er besiegte den FC Ostrach mit 3:1 (1:1).

Nach sieglosen Wochen hat das Team von Trainer Oliver Pfaff am vergangenen Samstag ein echtes Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesetzt. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen den FC Ostrach verbringen die Straßberger die Woche einerseits auf einem Nichtabstiegsplatz, andererseits zogen sie die Oberschwaben ebenfalls in den Tabellenkeller rein. Straßberg rangiert nur noch einen Zähler hinter Ostrach und hat dabei das bessere Torverhältnis.

Im direkten Duell erwischten die Hausherren einen Start nach Maß. Daniel Holzmann brachte den TSV in der fünften Minute per Kopf mit 1:0 in Führung. Tobias Seßler hatte ihn mit einer Flanke von der rechten Seite bedient. Doch die Freude über das frühe Tor währte nicht lange. Nach einem Eckball war Eugen Michel, der in den vergangenen beiden Spielzeiten satte 21 Treffer für den FCO markierte, zur Stelle und köpfte zum 1:1-Ausgleich ein (12. Minute). Keine 60 Sekunden später flog Ostrachs Christian Luib mit der Ampelkarte vom Platz. Er hatte sich zu lautstark bei Schiedsrichter Lukas Wahl aus Wangen beschwert. Danach verflachte das Spiel etwas, ehe Benedikt Maisch aus spitzem Winkel das Gäste-Tor knapp verfehlte (20.). Eine Minute vor der Pause schickte Wahl Straßbergs Daniel Bantle mit Rot vom Platz. Zuvor hatte es eine Rudelbildung gegeben, bei der auch der Innenverteidiger involviert war.

Trotz des Rückschlags kamen die Straßberger besser aus der Kabine. TSV-Kapitän Marc-Philipp Kleiner bediente Raphael Keinath, der in der 57. Minute mit seinem fünften Saisontor das 2:1 besorgte. In der Schlussphase schnürte Holzmann nach Zuspiel von Kaan Altinsoy einen Doppelpack zum 3:1 (85.). „Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und bei schwierigen Platzverhältnissen“, analysierte TSV-Trainer Oliver Pfaff, der das 3:1 als einen „verdienten Sieg“ bezeichnet, da seine Elf williger gewesen sei. Nächstes Wochenende sind die Straßberger spielfrei, dann geht es am Mittwoch, 28. März, zum FV Olympia Laupheim und anschließend müssen sie zu einem weiteren Spitzenteam: Am 31. März erwartet der FV Rot-Weiß Weiler die Mannen um Kapitän Marc-Philipp Kleiner.